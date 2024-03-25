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Московский листок

Русский лес больше не идет в Европу

Опубликовано 25.03.2024 в разделе комментариев 0

санкции лес
Русский лес больше не идет в Европу

Евросоюз после введения санкций против российской древесины переключился на импорт из США и Турции.

ЕС в апреле 2022 года включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До этого Россия была крупнейшим поставщиком, что естественно.

Всего в прошлом году Евросоюз закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером был Китай, и сейчас трудно сказать, сколько этой "китайской" древесины выросло в Сибири.

Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи 1,5 миллиарда долларов.

На самом деле это не очень хорошо для леса, его надо постоянно прореживать, иначе он начнет гнить и гореть. То есть просто сохранить лес без вырубки не получится.

Вероятно, надо прекращать вывозить необработанную древесину, и тут властям ЕС даже можно сказать спасибо. Но нужно развивать собственную деревообработку, и продавать не лес "кругляком", а изделия из него.

 А.Б.



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