Постчеловечество выходит на охоту

Глава СБУ Василий Малюк признал ответственность своего ведомства за удары по военной и гражданской инфраструктуре России, а также взял на себя ответственность за покушения на Киву, Татарского, Прилепина и чиновников ЛНР... То есть признал применение украинскими спецслужбами сугубо террористических методов.

Не то, чтобы это было особой новостью, но ценность в том, что глава СБУ сам дал признательные показания. То есть для украинских спецслужб сегодня нет "красных линий", что понимают, конечно, и их западные покровители, но сделать с этим уже ничего не могут. Как с Аль-Каедой, которая зародилась под крылом ЦРУ, а потом сами знаете, что было...

Условно "исламский терроризм" пережил целую эволюцию, от относительно договороспособной Аль-Каеды, через радикальный талибан - к Исламскому государству, в котором от "государства" только это слово... Все-таки исламская культура, основанная на одном из авррамических культов, носит безусловно гуманистический характер. А что гуманистического в "Велайяте Хорасан", устроившему резню в "Крокусе"?

Та же эволюция набладалась и в "нашем" терроризме - боевики Басаева очень бы удивились, если бы получили приказ "резать стадо", и навряд ли выполнили его - да и Басаев его бы не отдал. Я их не идеализирую, но сам факт - я имел возможность долго и подробно с ними беседовать, времени было полно. В общем-то, это были дюди, оказавшиеся в нечеловеческих обстоятельствах. Но они свободно общались с заложниками, если была возможность, в чем-то и помочь, в общем, это был человеческий контакт. Их очень волновало, "что потом"? Раиса Дундаева спрашивала меня, сможет ли она потом приехать в Москву? Не скажут ли ей "чечен не турист, чечен террорист"!? Кстати, смогла. Но потом ее все же посадили, когда она уже тихо жила с мужем, растила детей... Вопрос не сочувствия или, тем более, оправдания - вопрос степени человечности в отношениях.

Да тот же Басаев, перед отъездом из больницы в Чечню, обратился к женщинам-заложницам, мол, простите нас, если сможете... Вопрос не в искренности, а в потребности такого обращения. Мог же просто молча уехать. Но нет, понимал прекрасно, что перед этими людьми он виноват, видел в них людей, таких же, как он сам...

Террористы из "Крокуса" и по-русских-то говорили с трудом, и потребности в общении явно не испытывали. Ну кто обращается к стаду, перед тем, как резать?

Вот можем мы себе представить этих таджикских террористов, которые что-то там обсуждают со своими жертвами? "Резать стадо", вот и весь разговор. Это уже какое-то "постчеловечество"...

И вот когда рассуждают о том, что в "Крокусе" была операция СБУ "под чужим флагом" - нет, это непонимание. В СБУ знали, в СБУ готовились принять террористов на украинской территории. Но они с "Велайятом" просто нашли друг друга, "подобное растворяется в подобном". И если американцы дали предупреждение в Москву, то украинцы - коридор на границе для террористов. Может, потом бы они их убили, мне трудно понимать логику "постчеловечества".

Я лишь констатирую эволюцию нашего вида - в сторону какого-то не нашего...

А.Б.