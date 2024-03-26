Закрытие YouTube все еще будоражит слабые мозги руководства

Песков высказался о закрытии YouTube в России.

Вопрос о закрытии YouTube станет неактуален, когда Rutube сможет с ним конкурировать. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Проделана большая работа, и тот факт, что Rutube очень серьезно "хакнули", говорит о том, что воспринимают как конкурентов», — отметил он.

То есть, слава богу, YouTube не закроют пока.

Российское государство никому не отдаст свои территории, врагов и предателей будет уничтожать, а несогласных постарается переубедить, сказал Песков.

Про территории понятно, а вот врагов и предателей - это кого?

"Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев считает также, что нужно отвечать «тотальными казнями террористов и репрессиями против их семей».

Для главы попечительского совета Ассоциации юристов России, членский билет номер один в которой принадлежит Путину, - заявление смелое.

Ладно, как с врагами поступать - понятно. А как быть с предателями? Вот иноагенты - это предатели? Их уничтожать?

Нужны разъяснения - где ловить, как опознавать, где утилизировать? Иначе беспорядок получится... Может, для начала свозить куда-нибудь, а там уже "арбайт махт фрай"?

А.Б.