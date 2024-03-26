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Московский листок

Мистика "Новой Голландии"

Опубликовано 26.03.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Мистика "Новой Голландии"

В аэропорту Пулково полиция задержала 41-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в написании постов с признаками экстремизма о теракте в "Крокус Сити Холле".

Задержанный - Николай Конашенок, который ранее опубликовал ряд неоднозначных постов о теракте в Подмосковье. Известно, что он является супругом Роксаны Шатуновской - бывшего директора АНО "Новая Голландия". 25 марта она уволилась с этой должности, заявив, что ее муж позволил себе неэтичные высказывания.

Позже полиция Санкт-Петербурга распространила видео с извинениями Конашенка, в котором он пересказал содержание своих постов, а затем извинился за слова, но, видимо, было уже поздно...

А у меня память хорошая. С чего вдруг взяли, что один из самых коорупционных проектов 1990-х, "Новая Голландия", наряду с проектом-близнецом "Площадь Гагарина", были просто символом коррупции!

Огромные участки исторической застройки Москвы и Петербурга, более 100 гектар каждый, передавались с визой мэров Попова и Собчака соответственно французским застройщикам по символической цене - аренда на 99 лет по несколько долларов за гектар в год.

И с чего бы при таком наследии выросло новое поколение с какими-то сильно благородными взглядами - задержанный в период первоначального накопления был еще ребенком. Но вот вырос...

 А.Б.



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