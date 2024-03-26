Голые вечеринки в США накрывают с вертолетов!

Министерство внутренней безопасности США провело обыск в доме рэпера P.Diddy по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Обыски прошли в коттеджах артиста в Лос-Анджелесе и Майами, правоохранительные органы задействовали два вертолета.

Двух сыновей рэпера, Джастина и Кинга, находившихся в доме, задержали, при этом на них одели наручники. О задержании самого рэпера пока ничего не сообщается.

А вы тут про "голую вечеринку"... Да наши - просто святые люди! Никакого насилия, все добровольно и при этом даже не совсем, чтоб голые.

А.Б.