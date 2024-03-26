Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Голые вечеринки в США накрывают с вертолетов!

Опубликовано 26.03.2024 в разделе комментариев 0

сша рф
Голые вечеринки в США накрывают с вертолетов!

Министерство внутренней безопасности США провело обыск в доме рэпера P.Diddy по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Обыски прошли в коттеджах артиста в Лос-Анджелесе и Майами, правоохранительные органы задействовали два вертолета.

Двух сыновей рэпера, Джастина и Кинга, находившихся в доме, задержали, при этом на них одели наручники. О задержании самого рэпера пока ничего не сообщается.

А вы тут про "голую вечеринку"... Да наши - просто святые люди! Никакого насилия, все добровольно и при этом даже не совсем, чтоб голые.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Голые вечеринки в США накрывают с вертолетов! (0)
Мистика "Новой Голландии" (0)
Закрытие YouTube все еще будоражит слабые мозги руководства (0)
Постчеловечество выходит на охоту (2)
Русский лес больше не идет в Европу (10)
Маск будет поддерживать Трампа (3)
У нас идет война - дьявола с православием (16)
Врачей могут перестать приравнивать к официантам (5)
О необходимости создания профсоюза самозанятых и платформенно занятых (2)
Из Белгородской области эвакуируют детей (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Куда потянется ниточка из Крокуса?
Дарья Митина Дарья Митина: Антон Розенвайн бьёт под дых, и ведь не поспоришь же ни с одним словом:((
Дарья Митина Дарья Митина: Маст си
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем идти ф кено
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О бесчеловечном отношении к задержанным или сарынь на кичку
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss