Бюрократический ответ на терроризм

На фоне известных событий Минтруд РФ создаст государственного оператора для найма трудовых мигрантов.

Ведомство предложило назначить компанию «Работа в России» структурой, которая будет отвечать за трудоустройство приехавших в Россию мигрантов.

Минтруд разработал поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и проект указа президента, «регулирующий работу публично-правовой компании „Работа в России“, которая будет находится под контролем государства». В итоге компания станет государственным кадровым агентством для российских компаний. Она будет вести реестр работодателей, которые трудоустраивают мигрантов, заключать с ними соглашения, подбирать сотрудников, а также «информировать соответствующие органы для принятия мер» в случае нарушений.

Все очень правильно, вот только как это может послужить профилактике терроризма? Думаю, никак.

Государство и общество не желает и не умеет контактировать с мигрантским комьюнити, отдав их внутренний мир на откуп религиозным проповедникам и сомнительным "диаспорам", у которых есть синоним - этнические ОПГ.

Кстати, и самозанятость в этой среде способствует тому, что не формируются устойчивых трудовых отношений, не образуется трудовых коллективов со своей внутренней жизнью. Не формируются и профсоюзные организации по месту работы - нет же места работы официально... Как их контролировать?

А в реальности в каждом районе круглые сутки бурлит безликая масса людей в униформе Вайлдберриз, Озона, Мегамаркета, у них у всех есть коды от подъездов, они постоянно что-то привозят, вносят, уносят - что? кому? откуда? Да бог его знает... Кто эти люди? На этот вопрос нет ответа ни у участкового, ни у сотрудника ФСБ. А вот у подпольного муллы - есть.

Среди книг, которыми торгует маркетплейс «Озон», нашли экстремисткую исламистскую литературу. Запрещенные салафитские, ваххабитские издания свободно продаются здесь со слегка измененными названиями. Про Wildberries не пишут, хотя и тут эти книги есть. И на «Яндексе». Даже на «Али» есть. Можно скачать в интернете. Можно получить через телеграм-бот и бизнес-аккаунт Whatsapp. Дадут почитать в общежитии мигрантов, на стройке и там, где они едят. В некоторых мечетях (включая московские) тоже.

Кого это волнует? Да, похоже, никого. Бюрократическая система формирует бюрократический ответ на все, что угодно. Даже на угрозу терроризма. И на бумаге все преотлично...

А.Б.