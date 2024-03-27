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Московский листок

Появился ответ на вопрос, кто будет платить за Крокус?

Опубликовано 27.03.2024 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Появился ответ на вопрос, кто будет платить за Крокус?

Его дает газета "Коммерсант". Концертная площадка «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка, следует из данных Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

Здание площадью более 38 тыс. кв. м принадлежит структуре Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. В залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года, компания рефинансировала кредиты примерно на 100 млрд рублей.

То есть объект в залоге, кредиты рефинансированы, Агаларовы не в проигрыше. А если получат страховку, то и в выигрыше.

И так совпало, что ипотечный договор от конца прошлого года. Никто ничего не знал, просто совпало...

А.Б.



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