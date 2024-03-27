За последние несколько дней десять российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов

Так, власти Новгородской области запретили иностранцам, имеющим патент, работать водителями такси и автобусов, а также торговать алкоголем.

Недавно запрет на работу иностранцев в ряде сфер деятельности с 2024 года ввели власти Тульской области.

В Челябинской области также в 2024 году будут действовать ограничения, их ввели в первый раз в 2014 году, и с тех пор ежегодно продлевают.

Опыт запретов на работу мигрантов есть также в Калининградской, Калужской, Тюменской, Новосибирской областях, Югре и Якутии.

Запрет распространяется на сотрудников, въехавших в Россию в безвизовом режиме - граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана. Но не затрагивает иностранных граждан из стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. А также на мигрантов, имеющих временный или постоянный вид на жительство в РФ.

То есть, если брать террористов из Крокуса, их этот запрет не касался никак.

А.Б.