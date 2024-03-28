Песков обещал не блокировать Телеграм

Песков заявил, что в России не будут блокировать Telegram, но его создателю и владельцу Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером, так как он часто используется в террористических целях.

"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания... Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", — пояснил Песков.

Стареет Песков, похоже, поколения путает - на глазах поколения Пескова, и моего тоже, вообще появился весь интернет. И все мессенджеры, и мобильные телефоны, а до них успели появиться и исчезнуть пэйджеры... А ведь были самым быстрорастцущим бизнесом в мире.

А зачем было блокировать Фейсбук, признанный экстремистским? Чем он в принципе отличается от Телеграма? Твиттер, тоже признанный экстремистским, зачем было блокировать?

Это все равно, если б запретить латинский алфавит, потому что им иногда пользовались террористы.

А заодно запретить и текст Конституции РФ - саму конституцию оставить, конечно, а вот текст считать экстремистким материалом и за распространение наказывать.

Вот, посмотрите: "равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств"... Эдак мы и до прав ЛГБТ доберемся, а это, как известно, запрещенная экстремистская организация.

Или вот: "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Как такое можно распространять?

А еще: "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом". Это уже непосредственно про Телеграм и Фейсбук. В Телеграме, выходит, законно, а уже в Твиттере - никак?

А вот, допустим, Трамп пользуется Твиттером. И что, делать вид, что он ничего в этом Твиттере не публикует? Дональд, пеши в ЖЖ?

Я, кстати, на Пескова не просто так ссылаюсь, ему же эти запреты тоже мешают работать. А в чем они ему могут помогать?.. Думаю, ни в чем.

Так может хватит это самое место смешить, отменить эти дурацкие запреты? А заодно и требование Конституции выполним...

А.Б.