Шольц за мир на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung высказался о возможности мирных переговоров по Украине: «В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу», — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.

«Но позвольте мне четко заявить одну вещь: мир возможен в любое время», — заключил глава правительства ФРГ.

Сегодня уже всем понятно, что Украина больше не имеет ресурсов продолжать войну, ни людских, ни материальных. И продолжение войны в текущем формате - это просто смертоубийство без четкой цели.

Как ясно и то, что перемирием на Украине угроза большой войны в Европе не устранится. Собственно, к тому все и катится. Мир на Украине в том или ином виде настанет, но им никто не будет удовлетворен. Значит, война как одно из двух агрегатных состояний капиталистического общества, продолжится рано или поздно. Вот страны поднакопят поистраченные в текущей бойне вооружения - и вперед!

А.Б.