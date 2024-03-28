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Московский листок

Львов может стать столицей Украины

Опубликовано 28.03.2024 в разделе комментариев 1

украина война киев
Львов может стать столицей Украины

Обозреватель издания Asia Times бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен предположил, что властям Украины придется эвакуироваться из Киева. В случае если Вооруженные силы Украины проиграют в конфликте, столицу государства придется переносить.

По мнению журналиста, столица Украины в будущем должна располагаться во Львове.

Есть косвеннй признак такого решения: в декабре прошлого года стало известно, что США выделят 225 миллионов долларов на строительство евроколеи в 75 километров от Львова до границы с Европейским союзом.

Решение логичное. Первой столицей Советской Украины до 1934 года был Харьков. А до 1917 года никакой отдельной Украины просто не было, не было и столицы. Гетман в польско-литовский период сидел в Батурине. Для управления Украиной в 1788 году было создано Харьковское наместничество. Впрочем, тогда же было создано Киевское наместничество, а также Черниговское, составившие все вместе Малороссийское генерал-губернаторство.

Львов же - австрийский город, совершенно европейский по истории и по существу - столица Королевства Галиции и Лодомерии, никогда не имевшего своего короля. Гораздо меньше и Киева, и Харькова, 700 тысяч человек, то есть и по размеру куда ближе к европейской столице.

Ну и такой перенос будет означать окончательную эмансипацию украинской нации от малороссов.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: головне
Raw написал 28.03.2024 11:53
Для защиты от атак украинских ракет и беспилотников кацапскую столицу переместят в Ханты-Мансийск.
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