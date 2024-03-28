Управление комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о пытках российских военнопленных

Российские военнопленные сообщили о пытках на Украине, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКЧП) за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных, которые находятся в «местах интернирования» в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

«Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, применявшихся в этих учреждениях, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — сказано в докладе.

Тринадцать военнопленных утверждают, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинская сторона использовала инсценировку казней, а в двух случаях российским военнопленным угрожали сексуальным насилием.

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