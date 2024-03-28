Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Управление комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о пытках российских военнопленных

Опубликовано 28.03.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Управление комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о пытках российских военнопленных

Российские военнопленные сообщили о пытках на Украине, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКЧП) за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных, которые находятся в «местах интернирования» в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

«Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, применявшихся в этих учреждениях, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — сказано в докладе.

Тринадцать военнопленных утверждают, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинская сторона использовала инсценировку казней, а в двух случаях российским военнопленным угрожали сексуальным насилием.

Без комментариев.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Управление комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о пытках российских военнопленных (0)
Львов может стать столицей Украины (1)
Шольц за мир на Украине (0)
Песков обещал не блокировать Телеграм (1)
Народ стал ощутимо больше нервничать (5)
За последние несколько дней десять российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов (4)
Появился ответ на вопрос, кто будет платить за Крокус? (17)
Бюрократический ответ на терроризм (4)
Голые вечеринки в США накрывают с вертолетов! (0)
Мистика "Новой Голландии" (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: ПОВЕСТКА ДНЯ - 16: хватит кормить олигархов Россией! Социализм приходит по-английски
Дарья Митина Дарья Митина: Кто тут террорист?...
Дарья Митина Дарья Митина: Всё как обычно
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Путорана-2020. Часть 14. Дюпкун
Михаил Делягин Михаил Делягин: Может ли Счетная палата преодолеть бессмысленность государственной политики?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss