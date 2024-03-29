INTERFAX.RU — Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Да, к сожалению большому, это так", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы не безграничны в своих возможностях" , — заявил Бортников.

Конституция РФ гласит:

"Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

… Статья 20

1. Каждый имеет право на жизнь.

… Глава 4. Президент Российской Федерации

Статья 80

… 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина."

Гражданин Путин В. В., заявление Вашего подчиненного, директора ФСБ РФ, создает в России конституционный кризис.

Так как Вы и Ваши генералы плохо учились в школе и ВУЗе, я вынужден давать вам советы:

1. Ввести в РФ военное положение.

2. Изменить Конституцию РФ:

1) убрать из нее фразу "является гарантом … прав и свобод человека и гражданина",

например, президент США таковым по Конституции США не является;

2) либо убрать фразу "право на жизнь".

3. Уйти в отставку.

Искренне Ваш

Юрий Скуратовский