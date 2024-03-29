INTERFAX.RU — Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Да, к сожалению большому, это так", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
"Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы не безграничны в своих возможностях" , — заявил Бортников.
Конституция РФ гласит:
"Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
… Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
… Глава 4. Президент Российской Федерации
Статья 80
… 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина."
Гражданин Путин В. В., заявление Вашего подчиненного, директора ФСБ РФ, создает в России конституционный кризис.
Так как Вы и Ваши генералы плохо учились в школе и ВУЗе, я вынужден давать вам советы:
1. Ввести в РФ военное положение.
2. Изменить Конституцию РФ:
1) убрать из нее фразу "является гарантом … прав и свобод человека и гражданина",
например, президент США таковым по Конституции США не является;
2) либо убрать фразу "право на жизнь".
3. Уйти в отставку.
Искренне Ваш
Юрий Скуратовский
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