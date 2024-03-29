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Московский листок

В России конституционный кризис

Опубликовано 29.03.2024 в разделе комментариев 0

рф конституция
В России конституционный кризис

INTERFAX.RU — Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Да, к сожалению большому, это так", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы не безграничны в своих возможностях" , — заявил Бортников.

 

 

Конституция РФ гласит: 

"Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

… Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь.

 

… Глава 4. Президент Российской Федерации 

Статья 80 

… 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина." 

 

Гражданин Путин В. В., заявление Вашего подчиненного, директора ФСБ РФ, создает в России конституционный кризис. 

Так как Вы и Ваши генералы плохо учились в школе и ВУЗе, я вынужден давать вам советы: 

1. Ввести в РФ военное положение. 

2. Изменить Конституцию РФ:

1) убрать из нее фразу "является гарантом … прав и свобод человека и гражданина",

например, президент США таковым по Конституции США не является;

2) либо убрать фразу "право на жизнь". 

3. Уйти в отставку. 

Искренне Ваш

Юрий Скуратовский



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