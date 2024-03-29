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Московский листок

Цифровой профиль защитит нас от террористов...Ну или от выговора

Опубликовано 29.03.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Цифровой профиль защитит нас от террористов...Ну или от выговора

За мигрантами в РФ начнут следить с помощью цифрового профиля. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов. Такая мера поможет компетентным органам отслеживать приехавшего на заработки человека. «Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение», — уточнил политик.

ГУ МВД по Москве сообщает, что за прошедший год из Москвы депортировано 42 тысячи мигрантов. В столице почти на 30% увеличилось число выявленных фактов фиктивной постановки иностранцев на учет. Число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 5,1%...

То есть и так полиция показывает высокую эфективность работы с мигрантами. А будет еще лучше, если реализуются планы "Единой России", которую представляет Неверов.

Но вот только четыре мигранта, не совершавшие никаких противоправных действий, у которых было все в порядке с миграционными документами, однажды вечером приехали в "Крокус Сити холл" на своем видавшем виды "Рено", у которого тоже были в порядке все документы... Что было дальше, вы и так знаете. И потом это "засвеченное "Рено" проехало через весь план "Перехват" 400 километров - кстати, первый пост ГИБДД они проехали возле "Леруа-Мерлен", практически сразу на выезде на МКАД из Крокуса...

 А.Б.



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