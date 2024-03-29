Казахам стало опасно в Харькове и Одессе

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам страны покинуть Одесскую и Харьковскую области.

Рекомендация обоснована "растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью" в двух указанных регионах. Другие подробности не уточняются.

Дипломаты посоветовали гражданам Казахстана использовать два наземных маршрута - через Польшу или Молдавию. При этом в первом случае необходимо иметь шенгенскую визу, напомнили в посольстве.

Интересно, для кого посольства рассылают такие предупреждения? Для слабоумных, которые не понимают, куда и зачем приехали?

Ну да, вот приехал гражданин Казахстана в Харьков, и понятия не имеел ни о боевых действиях, ни о бомбардировках, ни о том, что там воды и света нет... Сидит себе, пьет пиво - хорошо, что вот прочитал в Телеге предупреждения от посольства, сразу собрал манатки - и в Молдавию!

А киргизам и узбеками можно оставаться. им не опасно...

А.Б.