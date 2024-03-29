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Московский листок

Американская администрация прибегает к риторике мировой войны

Опубликовано 29.03.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Американская администрация прибегает к риторике мировой войны

В четверг представитель американской администрации Джон Кирби привел слова своего дяди о том, что "лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту", и сравнил с ними российских чиновников, по мнению которых в теракте в "Крокусе" есть украинский след.

Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского руководства - непристойны, заявил посол России в США Анатолий Антонов: "К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", - сказал посол.

Байден назвал Путина "мясником".

Не думаю, что у таких многоопытных политиков, как Байден и Кирби, какие-то слова могут быть случайными. Это показывает уровень отношений между странами, и шире - уровень отношений в международной политике. И Захарова с Лавровым вполне в этой стилистике.

Собственно, "Убей Русского!" стало не менее общеупотребительно, чем "Убей немца!" во время Второй мировой войны. Но сейчас мировая война еще не началась, а риторика уже та, что надо.

Это признак того, что и война не за горами...

 А.Б.



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