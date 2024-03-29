"Макфу" отбирают у незаконных владельцев

Замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к акционерному обществу "Макфа" и ряду других компаний, следует из картотеки Центрального районного суда Челябинска.

Кроме АО "Макфа" ответчиками по делу выступают АО "Долговское", АО "Смак", АО "Новая пятилетка", АО "Первый хлебокомбинат", Компания "Эм Джи Си Интернэшнл Б.В.", ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Арком" - всего более 30 компаний, а также 13 человек. В их числе - основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который объявлен в международный розыск по делу о взятках, а также бывший гендиректор АО, экс-депутат ГД Вадим Белоусов, также объявленный в розыск за взяточничество.

Все правильно, но разве все это не было известно, пока Юревич был губернатором, а Белоусов депутатом? "Макфа" не иголка, в каждом гипермаркете лежала, нормальные макароны, кстати. Ну просто не могли не знать челябинские блюстители, кому принадлежит крупнейшее предприятие...

Но почему очевидный всем факт коррупции получает последствия, когда обвиняемые уже в бегах? Я вот не верю, что прокуратура ничего не знала, а прозрела только вот в последнее время.

А это наводит уже о мысли не о справедливости, а об избирательности наказания.

А.Б.