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Московский листок

Что-то мало у нас доверия власти

Опубликовано 30.03.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Что-то мало у нас доверия власти

84% граждан России скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина, столько же — 84% — доверяют ему, свидетельствуют данные опроса, проведённого Фондом общественное мнение.

Чего это их пробило, выборы-то закончились... Теперь несколько лет доверяй, не доверяй, а требовать долива после отстоя пены совершенно бессмысленно.

Ну я ночью тоже возбудился, прочитав отчет ФОМа, и разместил опрос на ту же тему на Социал ЗА. За ночь набежало 1300 респондентов, вполне себе приличная выборка.

И получилось даже не 84, а целых 87 процентов, прямо как на выборах! Но почему-то не доверяют... Ошибка, наверно, какая-то. Доверяют всего 13 процентов. Это ж как такое можно, граждане?

Надо доверять власти, слушаться начальство и мыть руки перед едой. Если кормят, конечно...

 А.Б.



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