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Московский листок

Пугачеву скоро наградят титулом иноагента

Опубликовано 30.03.2024 в разделе комментариев 1

пугачева иноагент
Пугачеву скоро наградят титулом иноагента

Как сообщал Telegram-канал SHOT, Пугачеву могут внести в список иностранных агентов к ее 75-му юбилею, который наступит 15 апреля.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что принципиально не слушал новую песню Аллы Пугачевой. По словам критика, в текущей ситуации любые, даже отрицательные комментарии «льют воду на мельницу этой недостойной женщины».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тоже выступила с резкой критикой высказывания певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле».

Пугачева, комментируя трагедию, заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)».

Захарова заявила, что позиция звезды хуже лицемерия, она ближе к предательству.

Ну, в общем, готовится общественное мнение к всенародному осуждению...

А ведь есть еще статья об оправдании терроризма. Правда, Пугачеву чтобы посадить, надо как-то вывезти из заграницы, но у нас ведь и заочно теперь "сажают" направо и налево.

И будем писать типа "Алла Пугачева, псевдопевица, объявленная иноагентом и осужданная за оправдание терроризма". И даже удивляться не будем... Вон, Макаревич, уже кругом иноагент и экстремист, а ведь было время, к нему на встречу президент ездил, именно к нему, типа пивка попить, поболтать о том, о сем...

А теперь вона как вышло.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
С.М.Е.Р.Ш написал 30.03.2024 11:16
Смерть иноагентам и их последышам! Врагов надо уничтожать и показывать это в прямом эфире по всем каналам!
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