Цены на такси растут, и навряд ли снизятся

По данным аналитиков, средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 6% в 2023 году, а в Москве — на 14%. Аналитики Яндекс.Такси называют цифру в 19% для Москвы.
Однако у перевозчиков и пассажиров разные данные: москвичи, регулярно пользующиеся такси, отмечают рост цен уже не менее чем на 30% только с начала года.
Существует несколько факторов, оказывающих влияние на рост цен и вызывающие критику агрегаторов такси. Кроме очевидных: повышения общего уровня инфляции, роста стоимости эксплуатации и обслуживания автомобилей, увеличение цен на топливо и расходные материалы, есть и другие.
Дефицит автомобилей, особенно эконом класса, приводит к неравномерному распределению машин по разным сегментам, водители стараются идти работать в класс "комфорт" и выше. Также играет свою роль новый Федеральный закон о такси, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года и устанавливает дополнительные требования к оказанию услуг в этой сфере.
Естественно, что повышенные тарифы ОСАГО или даже брендирование автомобиля по новым правилам, стараются компенсировать из кошелька пассажира.
Сказываются и кадровые проблемы, в том числе отток водителей-мигрантов из стран СНГ.
Монополизация может привести к ограничению выбора и дальнейшему повышению цен на услуги такси.
Как не вспомнить крылатую фразу в исполнении Нонны Мордюковой: "Наши люди в булочную на такси не ездят!"
Уберите из фразы булочную, и получите перспективную реальность.
А.Б.
|
|