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Московский листок

Украина уйдет с молотка

Опубликовано 30.03.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украина уйдет с молотка

Украина может обанкротиться уже в 2025 году, если западные страны не спишут ее долги, а также долги частных компаний и банков этой страны, передает ТАСС со ссылкой на источник во Всемирном банке после того, как международная кредитная организация выделила Киеву кредит в $1,5 млрд.

Руководство Всемирного банка признало риски сотрудничества с Украиной высокими, поэтому банк не предоставляет собственные средства, а в очередной раз воспользовался гарантиями доноров — Японии и Великобритании.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Украина в 2024 году должна выплатить долг в размере $2,9 млрд. В следующие семь лет от страны ждут еще $11,5 млрд в рамках покрытия займов.

Киев является вторым после Греции крупнейшим должником МВФ.

В марте МВФ потребовал от Украины продать два государственных банка — Сенс-банк и Укргазбанк. И это только начало. Думаю, вскоре перед Верховной радой станет вопрос об отмене моратория на продажу сельхозугодий иностранцам. Тем более, что земли, ставшие непригодными для сельского хозяйства ввиду боевых действий, Украина не сможет рекультивировать без посторонней помощи.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Макрон введи войска!
Макаревич написал 30.03.2024 11:20
Скорее бы уже коллектив НАТО с Украиной победили орков чтобы я мог вернуться домой,а вы в Гаагу.
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