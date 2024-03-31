Киев может потерять Одессу

Киев может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в запрещенной у нас соцсети Х. Зачем, кстати, запретили? И как государственное РИА Новости теперь цитирует позапретный ресурс?
По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться достаточно долго, то Киев может потерять и Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю.
"Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", — резюмировал Маск.
Думаю, от Одессы не слишком много останется, если ВСУ решат ее оборонять. С другой стороны, надо еще форсировать Днепр, вернуть Херсон, взять Николаев, и только тогда выйти на границы Одесской области. На Гугл-карте у Маска это все очень маленькое, кажется, что рядом. А на самом деле довольно далеко...
Хотя Гугл-мап ведь тоже можно запретить, и тогда все рядом, а Днепр просто тоненькая синяя ниточка на карте.
А.Б.
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а не выпить ли нам по стакану написал 31.03.2024 10:57
Как он рассказал в интервью The Tribune, поставки вооружения намечены на 2024 год и начало 2025-го. Отмечается, что речь идет об известных бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сами французы уже переходят на бронеавтомобили нового поколения Griffon.
"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужна, например, наша фронтовая бронированная техника (VAB): это абсолютно ключевое значение для мобильности войск... Это старое оборудование, которое все еще работает, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах", - подчеркнул Лекорню.По словам министра, в ответ на запросы Киева по усилению ПВО, Париж разблокирует боеприпасы Aster 30 для SAMP/T - эквивалента американского Patriot.
"Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом", - добавил глава Минобороны.
Он также не исключает, что во Франции могут подвинуть приоритет с гражданских на военных производителей, чтобы ускорить процесс. Власть торопит оборонную промышленность, чтобы обеспечить потребности своей армии и долгосрочную поддержку Украины.