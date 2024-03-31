Киев может потерять Одессу

Киев может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в запрещенной у нас соцсети Х. Зачем, кстати, запретили? И как государственное РИА Новости теперь цитирует позапретный ресурс?

По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться достаточно долго, то Киев может потерять и Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю.

"Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", — резюмировал Маск.

Думаю, от Одессы не слишком много останется, если ВСУ решат ее оборонять. С другой стороны, надо еще форсировать Днепр, вернуть Херсон, взять Николаев, и только тогда выйти на границы Одесской области. На Гугл-карте у Маска это все очень маленькое, кажется, что рядом. А на самом деле довольно далеко...

Хотя Гугл-мап ведь тоже можно запретить, и тогда все рядом, а Днепр просто тоненькая синяя ниточка на карте.

А.Б.