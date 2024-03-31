Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киев может потерять Одессу

Опубликовано 31.03.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Киев может потерять Одессу

Киев может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться, заявил американский миллиардер Илон Маск в запрещенной у нас соцсети Х. Зачем, кстати, запретили? И как государственное РИА Новости теперь цитирует позапретный ресурс?

По мнению бизнесмена, если конфликт будет продолжаться достаточно долго, то Киев может потерять и Одессу. Главным же вопросом, по его словам, остается, лишится ли Украина выхода к Черному морю.

"Я бы порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров, пока этого не произошло", — резюмировал Маск.

Думаю, от Одессы не слишком много останется, если ВСУ решат ее оборонять. С другой стороны, надо еще форсировать Днепр, вернуть Херсон, взять Николаев, и только тогда выйти на границы Одесской области. На Гугл-карте у Маска это все очень маленькое, кажется, что рядом. А на самом деле довольно далеко...

Хотя Гугл-мап ведь тоже можно запретить, и тогда все рядом, а Днепр просто тоненькая синяя ниточка на карте.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.-
а не выпить ли нам по стакану написал 31.03.2024 10:57
Менструальной кровищи , ибо министр обороны страны Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине сотен единиц бронетехники и ракет "Астер".
Как он рассказал в интервью The Tribune, поставки вооружения намечены на 2024 год и начало 2025-го. Отмечается, что речь идет об известных бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сами французы уже переходят на бронеавтомобили нового поколения Griffon.
"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужна, например, наша фронтовая бронированная техника (VAB): это абсолютно ключевое значение для мобильности войск... Это старое оборудование, которое все еще работает, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах", - подчеркнул Лекорню.По словам министра, в ответ на запросы Киева по усилению ПВО, Париж разблокирует боеприпасы Aster 30 для SAMP/T - эквивалента американского Patriot.
"Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень сжатые сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом", - добавил глава Минобороны.
Он также не исключает, что во Франции могут подвинуть приоритет с гражданских на военных производителей, чтобы ускорить процесс. Власть торопит оборонную промышленность, чтобы обеспечить потребности своей армии и долгосрочную поддержку Украины.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На жительницу Харькова, в дом которой был прилет 27 марта, завели уголовное дело за "пророссийскую позицию" (0)
Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20 (0)
Россиянам больше не рады в Париже (0)
Киев может потерять Одессу (1)
Украина уйдет с молотка (10)
Цены на такси растут, и навряд ли снизятся (2)
Пугачеву скоро наградят титулом иноагента (19)
Что-то мало у нас доверия власти (1)
"Макфу" отбирают у незаконных владельцев (14)
Американская администрация прибегает к риторике мировой войны (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Уже завтра!!!! Приходите в гости к Колобку!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Может ли Счетная палата преодолеть бессмысленность государственной политики?
Дарья Митина Дарья Митина: Ох и детки пошли
Михаил Делягин Михаил Делягин: Куда потянется ниточка из Крокуса?
Дарья Митина Дарья Митина: Слово Пацана
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss