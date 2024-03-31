Мэр Парижа Анн Идальго во время своего визита в Киев 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады.

«Хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже», — цитирует Идальго Le Monde.

При этом политик публично поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит «как героев, вы будете как дома».

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в июле в Париже, медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц.

Тем не менее к Играм-2024 допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом.

Я, честно говоря, не понимаю, как в сложившейся ситуации можно вообще участвовать в работе МОК? Надо признать МОК нежелательной организацией, а лиц, сотрудничающих с ним - иноагентами. Фейсбук и Твиттер за меньшее закрыли в России.

Что за двойные стандарты?

И мэрию Парижа тоже объявить нежелательной в России организацией - парижанам в России будут не рады... Площадь Де Голля на ВДНХ переименовать обратно, а памятник генералу, который открывала еще Раиса Горбачева, свезти в Музеон на Крымском валу, пусть там стоит рядом с композицией "Требуем мира"... И школу № 1251 имени генерала Шарля де Голля переименовать, да хоть бы и в имени Эльзасской народной республики, разгромленной французскими империалистами.

А.Б.