Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20 кризис экономика Российская экономика выросла на 3,6 процента, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2 процента. Сильнее всего выросла экономика Индии — темпы ускорились с 7,2 до 7,3 процента. Далее идет Китай с ростом на 5,2 процента после трех процентов годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1 процента против 5,3 процента в 2022-м. Темпы роста экономики Турции в прошлом году замедлились с 5,5 до 4,5 процента. Ну что ж, догоним и перегоним Турцию! А там и об Индонезии можно подумать, хотя пока еще и далеко. А.Б.



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