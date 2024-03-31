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Московский листок

На жительницу Харькова, в дом которой был прилет 27 марта, завели уголовное дело за "пророссийскую позицию"

Опубликовано 31.03.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
На жительницу Харькова, в дом которой был прилет 27 марта, завели уголовное дело за "пророссийскую позицию"

Об этом сообщает Нацполиция Украины. 

"Во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти", - заявляет ведомство.

Соседи 59-летней харьковчанки "подтвердили пророссийскую позицию фигурантки и сообщили о конфликтах с ней на этой почве". Против женщины открыли дело по статье "коллаборационная деятельность". 

Судя по всему, дело завели после того, как женщина упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода и считает, что удары по Харькову - это ответ России на обстрелы территории РФ.

"А не надо радоваться и кидать туда тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила харьковчанка на видео, которое разошлось в местных телеграм-каналах.

Ну прямо что-то слышится родное...

 А.Б.



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