Отечественное занимает место европейского

С начала августа 2023-го по конец января 2024-го суммарные поставки тихих и игристых вин из стран Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает Главное управление сельского хозяйства и развития сельских территорий ЕС.
Одновременно российские виноделы в январе — феврале нарастили производство на 31,2%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Производство игристых вин за два месяца выросло на 25,6% в годовом выражении. Выпуск ликерных вин увеличился и вовсе на 40%.
Тот редкий случай, когда и правда ограничение поставок по импорту привело к росту национального производства.
Не стану спорить по поводу достоинств и недостатков крымских ликерных вин по сравнению с французскими, но по химическому составу и действию на организм выпивающего - все нормально. То есть в плане влияния на общественное здоровье ущерба не наблюдается. Ну а качество вина - вопрос, который можно обсуждать вечно. Могу разве что уверенно сказать, что кубанские вина из разряда дешевого пойла за последние годы уверенно перебрались в добротный средний разряд.
Если же получится восстановить виноделие на так называемых "новых территориях", то вопрос импортозамещения в этой сфере можно будет считать решенным раз и навсегда.
Не все новости плохие, и это радует...
А.Б.
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а евреи, кстати, тож наши - написал 01.04.2024 09:33
Лови рибку, поки ловиться.
Весна раз красна.
П’ятниця вдруге не трапиться.
Коваль клепле, доки тепле.
а евреи, кстати, тож наши - написал 01.04.2024 09:23
Ну и без литовцев, эстонцев и пр.
Это ж просто красивые упаковки, а натуральное только наше родное, вот винишко.