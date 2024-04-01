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Московский листок

Отечественное занимает место европейского

Опубликовано 01.04.2024 в разделе комментариев 2

алкоголь виски
Отечественное занимает место европейского

С начала августа 2023-го по конец января 2024-го суммарные поставки тихих и игристых вин из стран Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает Главное управление сельского хозяйства и развития сельских территорий ЕС.

Одновременно российские виноделы в январе — феврале нарастили производство на 31,2%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство игристых вин за два месяца выросло на 25,6% в годовом выражении. Выпуск ликерных вин увеличился и вовсе на 40%.

Тот редкий случай, когда и правда ограничение поставок по импорту привело к росту национального производства.

Не стану спорить по поводу достоинств и недостатков крымских ликерных вин по сравнению с французскими, но по химическому составу и действию на организм выпивающего - все нормально. То есть в плане влияния на общественное здоровье ущерба не наблюдается. Ну а качество вина - вопрос, который можно обсуждать вечно. Могу разве что уверенно сказать, что кубанские вина из разряда дешевого пойла за последние годы уверенно перебрались в добротный средний разряд.

Если же получится восстановить виноделие на так называемых "новых территориях", то вопрос импортозамещения в этой сфере можно будет считать решенным раз и навсегда.

Не все новости плохие, и это радует...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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раб Божий Сорин И.Л.- запасаемся вином, ибо подорожает,
а евреи, кстати, тож наши - написал 01.04.2024 09:33
Хапай, Петре, поки тепле.
Лови рибку, поки ловиться.
Весна раз красна.
П&#8217;ятниця вдруге не трапиться.
Коваль клепле, доки тепле.
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раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов и праправнук еврейских орендарiв,
а евреи, кстати, тож наши - написал 01.04.2024 09:23
Как же я рад. Это просто ССС Р, все наше русское, только без тупиц из КПСС, под чутким руководством дорого и горячо любимого товарища Владимир Владимировича Путина.
Ну и без литовцев, эстонцев и пр.
Это ж просто красивые упаковки, а натуральное только наше родное, вот винишко.
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