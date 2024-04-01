Отечественное занимает место европейского

С начала августа 2023-го по конец января 2024-го суммарные поставки тихих и игристых вин из стран Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает Главное управление сельского хозяйства и развития сельских территорий ЕС.

Одновременно российские виноделы в январе — феврале нарастили производство на 31,2%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство игристых вин за два месяца выросло на 25,6% в годовом выражении. Выпуск ликерных вин увеличился и вовсе на 40%.

Тот редкий случай, когда и правда ограничение поставок по импорту привело к росту национального производства.

Не стану спорить по поводу достоинств и недостатков крымских ликерных вин по сравнению с французскими, но по химическому составу и действию на организм выпивающего - все нормально. То есть в плане влияния на общественное здоровье ущерба не наблюдается. Ну а качество вина - вопрос, который можно обсуждать вечно. Могу разве что уверенно сказать, что кубанские вина из разряда дешевого пойла за последние годы уверенно перебрались в добротный средний разряд.

Если же получится восстановить виноделие на так называемых "новых территориях", то вопрос импортозамещения в этой сфере можно будет считать решенным раз и навсегда.

Не все новости плохие, и это радует...

А.Б.