Зачем человек нужен

Увидал как-то на развлекательном сайте начавшуюся было дискуссию о боге, заложил её в память, но долго до неё руки не доходили. А начало той дискуссии положил человек, некий Алексей Ильич, для которого жизнь не ограничивается тем, чтобы пожрать и поспать, посему он задался вопросом «Зачем человек живёт?»:⁠⁠

«Старшее и среднее поколения прекрасно помнят, как совсем недавно советский человек в поисках решения важнейшей проблемы жизни – её смысла – имел только два пути: религиозный и атеистический. О, мягко говоря, недостатках последнего многие теперь узнали и поняли, что это путь тупиковый. Почему так?

Ведь если нет Бога, нет души, нет бессмертия – следовательно, смерть окончательно и навсегда уничтожает человека как личность, и у него не остаётся никакой возможности пережить и оценить всё то, к чему он стремился, на что надеялся, что любил, за что боролся и, может быть, отдал саму жизнь. Значит, со смертью, как во сне, всё кончается, и всё, что сделал человек, для него уже не существует?.. Такая «мечта» о полном исчезновении может оказаться желанной только для человека или совершившего тяжёлые преступления, или окончательно утратившего смысл жизни.

Иногда, правда, можно слышать, что наша земная жизнь оправдывается творчеством, деятельностью на благо других людей, всего человечества. Но, увы, во-первых, если со смертью тела личность уничтожается, то не будет и никакого осознания плодов своей деятельности; во-вторых, наука совершенно определённо говорит, что всё человечество как биологический вид смертно, и эта окончательная всеобщая смерть неминуема и не за горами. Но в таком случае о каком же благе человечества может идти речь и не полностью ли обесценивается смысл всех деяний и каждого отдельного человека, и всего человечества в целом?

Многие понимали и понимают эту бессмысленность человеческого существования и всех земных «идеалов» перед лицом окончательной смерти. Поэтому всё большее число людей отходит от слепой веры в отсутствие души и небытие Бога, не имеющей под собой никаких оснований, и обращают свой взор к религии, к Церкви. Ибо здесь человек находит и обоснованное объяснение непреодолимого чувства бессмертия своего «я», и оправдание своих высоких стремлений, и понимание, почему необходимо делать добро и избегать зла, и переживание действительного достоинства человека как существа богоподобного, как образа Самого Бога, а не обезьяны с компьютером в черепной коробке.

Христианская религия говорит, подтверждая это огромным количеством фактов, что личность не только неуничтожима, но и имеет бесконечную возможность совершенствоваться и что все деяния человека в этой его жизни имеют глубокий смысл, определяющий всё его будущее как сейчас, здесь, на земле, так и в бесконечной перспективе вечной жизни.

Этими двумя основными направлениями определялось сознание нашего общества ещё совсем недавно.

Всё это достаточно известно и в общем-то понятно. Но сейчас мы оказались в совершенно другой ситуации. Теперь не только религия и атеизм определяют сознание современного человека, не только в них мы находим причины той новой реальности, в которой оказались».

Пара замечаний. К утверждению: «Христианская религия говорит, подтверждая это огромным количеством фактов, что личность не только неуничтожима, но и имеет бесконечную возможность совершенствоваться …», - этим заклинанием автор сам себя хочет в бессмертии убедить, но на самом деле ни у одной религии нет ни единого собственного факта того, что личность неуничтожима. Все факты об этом получены исследователями материального мира.

И ещё: «Всё это достаточно известно и в общем-то понятно. Но сейчас мы оказались в совершенно другой ситуации», - пишет автор. Это опять самообман - никуда лично вы, христиане, мусульмане и иудеи, из старой ситуации не выходили, и всё, что вам известно, было известно и несколько тысяч лет тому каждому первобытному человеку. Развивался прогресс, но вы на него внимания не обращали, для вас не тот святой, что мир познаёт, а тот, что на камне «во имя бога» стоит. Как раньше равнялись на тупых мерзавцев, так и сейчас равняетесь на какого-нибудь Кирилла.

Но ещё больше раздражает глупо-напыщенная уверенность атеиста, который свой ответ на пост «Зачем человек живёт?»⁠⁠ начал: «Атеизм - это роскошь бесстрашия перед величием вселенной и окончательностью человеческой жизни».

Надо же! За бесстрашие выдаётся тупая страусиная трусость наказания за свою подло прожитую жизнь – типа «потрачу жизнь на жратву и развлечения, и мне за это ничего не будет». За бесстрашие выдаётся мечта о безнаказанности.

Атеист продолжает: «Атеист - это человек который знает, что он смертен и смертен окончательно, следовательно вторых и третьих шансов не будет.

Как не будет и посмертия в виде какой-то сохранившейся части твоего разума, так как разума без привязки к материи мозга не существует, а он сгниёт в могиле или сгорит в печи крематория. Вспомните себя до рождения. Вас просто не было. Тут будет также, это не хорошо и не плохо, это просто наша реальность.

Печально, да?

Так ради чего жить атеисту?

Нам не нужна «ментальная морковка" религий, которая обещает вечное счастье в раю, мы понимаем, что после смерти не будет ничего.

Да, так проще жить. Но намного скучнее.

Для многих верующих возможно это станет сюрпризом, но атеист для гармонии с собой и не обязан иметь какую-то цель в жизни в виде загробного рая, достаточно иметь свое любимое дело /хобби/работу /семью и тд.

То, чем ты будешь заниматься искренне с интересом, то что будет приносить тебе счастье и наполнять твою жизнь смыслом. А для этого Бог и вера не нужна атеисту. Он может быть счастлив и без этой гипотезы.

Каждому пастырю нужна своя паства.

Нужен ли тебе пастух, человек?

Всем благ».

Вот такой это умник, уверенный, что у него нет пастуха, и который не видит, что его пастухами являются его глупость и его желание безнаказанности за прожитую жизнь.

Но сначала о верующем в бога.

Даже с самого отвратительного противника и врага твоей Родины можно взять «шерсти клок», правда иногда. Когда-то в споре с Марком Солониным я прочёл у него: ««Правильный ответ начинается с правильно сформулированного вопроса. Этому меня научили в славном Куйбышевском авиационном институте — за что, пользуясь моментом, я хочу еще раз поблагодарить наших преподавателей». И я тоже полностью согласился с преподавателями этого института, а также с тем, что не все способны не просто повторять эту мысль о правильном вопросе, но и пользоваться ею.

Я уже давно пытаюсь убедить читателей в правильности моего ответа на вопрос: «Зачем человек живёт? В чём цель его жизни?». Скажу, что в истории было достаточно много мыслителей, причём «раскрученных», которые ещё до меня пытались найти этот ответ.

Скажем, Аристотель (как и я) считал, что цель в служении; Эпикур — в гедонизме – в том, что удовольствие является высшим благом и смыслом жизни; Конфуций — в гармонии и прагматизме (не в соответствии твоих жизненных целей реальному положению дел, а в их полезности для решения практических задач); Диоген видел цель жизни в аскетизме, буддизм — в душевном комфорте. Лев Толстой: «Единственный смысл жизни человека — это совершенствование своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей сути, в связи с неотвратимостью гибели».

Как я понимаю, такой разбег мнений соответствует уровню познанию законов природы на те моменты истории, даже так: на те моменты истории не было точно установленных фактов, чтобы поставить перед собой иной вопрос, нежели вопрос «в чём смысл жизни?». Сейчас знаний о природе накопилось столько, что уже сам этот вопрос уже нельзя считать правильным и, если вдуматься, то правильно задать себе иной вопрос – зачем человек НУЖЕН? Понимаете? Не зачем тебе, человеку, что-то нужно, а зачем ты, человек, нужен!

Кому нужен? А это уж как вам будет удобнее. Если вы верите в наличие бога или ещё какой кармы, то найдите ответ, зачем вы нужны своему богу или карме? Ведь если обдумать единственный правильный ответ – «мы ни богу, ни карме не нужны», - то этот ответ тут же приводит к мысли о том, что ведь тогда и самих бога, и кармы нет. А разговоры о том, что мы любим бога и за это бог любит нас, и от этой любви своей зачем-то собирает нас в раю – это ведь разговоры ни о чём.

На мой взгляд этот довод отсутствия необходимости человека после его смерти богу - самый действенный довод антирелигиозной пропаганды. К примеру, если ты богу не нужен, то зачем ему организовывать тебе девственниц в раю? Зачем богу эти хлопоты?

Если некто имеет цель, то ему нужны и работники, которые обеспечат достижение этой цели. А как иначе? Вот скажем. в христианстве бог всемогущ – что захотел, то у него всё само по себе и получилось от всемогущества. Тем не менее, изобретатели и христианства, и мусульманства даже в таком простом деле, как сортировка человеческих душ, не смогли обойтись без божьих работников – ангелов и чертей. А ведь чего проще (причём, об этом даже говориться в Евангелии) – поставил бы бог калибровочное отверстие размером с игольное ушко и души праведников пролетали бы через него прямо в рай, а грешники цеплялись бы грехами и падали в ад.

И если вдуматься, то само наличие хозяина как такового (имеющего власть хозяина) доказывается наличием работников – нет работников, сомнительно и существование хозяина.

То, что ангелы и черти нужны, чтобы выполнять задания бога – понятно, и по наличию этих работников мы можем судить и о наличии самого хозяина - бога, но ангелы и черти ведь существа мифические, их никто не видел. А люди – они настоящие! И если не понятно, зачем богу нужны души людей, то где основания верить в наличие бога? Если бог есть, то и собираемые им души богу зачем-то нужны. Как иначе? Но создатели религий придумать, зачем души нужны богу, не сумели.

«Нет, ребята, всё не так, Всё не так, ребята!». ©

И именно бессмысленность загробной жизни во всех религиях уже доказывает ложность излагаемых этими религиями их основополагающих идей, а собственно разумных и нужных хоть кому-то идей, у религий нет. Ведь даже если взять те же 10 заповедей христианства, то эти правила человеческой морали большей частью взяты не от бога, а из природы – то есть из того, как уже на тот момент жили все сообщества, скажем, тех же животных – и посему эти правила божьих заповедей и без бога бесспорны. Хотя всё равно остаётся вопрос – зачем и кому НУЖНА такая дружная жизнь человеческих сообществ по как бы божьим заповедям?

Я уже много об этом писал, тем не менее, придётся повторить. Всё вокруг нас и внутри нас находится в движении, и всё это движение всего вызвано законами природы, а результаты движения всего во вселенной и являются тем, что следует понимать как природу. Понимаю, что это сложно себе представить, но попробуйте – вот и вы, и всё вокруг вас являетесь результатом движения, вызванного законами природы, и всё это - и вы, и всё вокруг вас - и есть природа.

Если нет человека, если нет разумного анализа человеком происходящего в природе, то движение в природе может закончится, условно скажем, гибелью всей природы – и всего вокруг нас, и нас самих -закончится усреднением всех объектов, грубо говоря – превращение природы в однородную смесь атомов или вообще – в однородную смесь того, из чего атомы состоят.

Но это вызванное законами движение всего в природе при наличии необходимого для этого уровня энергии создают всё более и более сложные объекты. И вот для уникальных условий, сложившихся на Земле, это усложнение объектов приводит к созданию жизни и к созданию людей. К созданию состоящих из органических молекул существ, у которых разум (объект, состоящий из отпечатка структурированного поля) главенствует (должен главенствовать) над инстинктами.

Но это не всё, сам разум, являясь отпечатком в эфире пока непонятного поля, не является атомами тела и поэтому со смертью тела (с разложением белковых молекул тела) не разлагается и остаётся жить отдельно и вечно. Таким образом, наш разум и после смерти тела составляет с пока живущими в теле людьми разум природы.

Спросить у природы, зачем это, - невозможно, без нас она безмозгла и ответить на способна. Выход один – пробовать самим дать ответ – зачем мы нужны? И можно перебирать какие угодно варианты ответов, но в итоге мы остановимся на единственном ответе – мы должны изучить все законы природы, оценить все варианты развития природы под действием её законов, и задействовать эти законы так, чтобы природа (вместе с нами) не превратилась в однородную смесь того, из чего атомы состоят. Иными словами, не дать природе погибнуть.

Я понимаю, что ничего не объяснил людям, которые не поняли слов, используемых мною в объяснении, так и тем людям, которые уверены, что поняли, что всё мною сказанное – чепуха. Хотя бы потому, что заучили, что и «эфира нет», и «душ умерших людей никто не видел» и т.д. и т.п. Умные знают много разных слов.

Вот отсюда следует и ответ на вопрос, на которые ни религия, ни атеизм (а атеизм тоже религия) не способны дать ответ – человек нужен для того, чтобы быть умом природы.

Понятно, что отсюда следует вопрос, а как жить в теле, чтобы и после смерти тела жить без страданий?

Но это отдельная тема, на которую я тоже писал уже много раз, посему сегодня сделаю перерыв – и так написал много.