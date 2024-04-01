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Московский листок

Работающих пенсионеров продолжат дискриминировать до самой смерти

Опубликовано 01.04.2024 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Работающих пенсионеров продолжат дискриминировать до самой смерти

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, указано в постановлении правительства об утверждении коэффициента индексации.

Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры.

Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 февраля 2016 года законом президента России Владимира Путина. То есть не проводится уже скоро 8 лет - для человека в пенсионном возрасте это сопоставимо с возрастом дожития. То есть дождаться справедливости не получится.

Согласитесь, парадокс - правительство заявляет о дефиците рабочей силы в стране - и одновременно уже 8 лет отсекает пенсионеров от рынка труда.

Ну да вспомним первое сообщение - у правящего класса и так все в порядке, миллиарды прибывают как вода в унитазе, сами собой. Зачем им еще какие-то пенсионеры?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Бывает и хуже
rust написал 01.04.2024 10:21
Живу в Германии. Пенсионер, но пенсии не хватает. Очень ысокая аренда жилья и, особенно, отопление и электричество. Если работать, то к пенсии это не касается, НО-налоги начинаются такие чудовищьные, что от заработка почти ничего не остается. В России остается больше у работающих пенсионеров. Поэтому в Германии система сделана так, что работать на пенсии не приносит выгоды.
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