Работающих пенсионеров продолжат дискриминировать до самой смерти

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, указано в постановлении правительства об утверждении коэффициента индексации.

Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры.

Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 февраля 2016 года законом президента России Владимира Путина. То есть не проводится уже скоро 8 лет - для человека в пенсионном возрасте это сопоставимо с возрастом дожития. То есть дождаться справедливости не получится.

Согласитесь, парадокс - правительство заявляет о дефиците рабочей силы в стране - и одновременно уже 8 лет отсекает пенсионеров от рынка труда.

Ну да вспомним первое сообщение - у правящего класса и так все в порядке, миллиарды прибывают как вода в унитазе, сами собой. Зачем им еще какие-то пенсионеры?

А.Б.