С 1 апреля в России изменились правила продажи табачной продукции

Вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.
Закон был подписан в июне прошлого года, а лицензии начали выдавать с 1 сентября.
По существу, государство таким образом избавляется от конкурентов в лице контрабандистов и нелегальных производителей, и наращивает доходы по акцизам.
Государство везде и всегда говорит о вреде табачных изделий, о вреде курения, и в то же время облагает производство этой вредной продукции очень крупными акцизными сборами, то есть напрямую демонстрирует свою заинтересованность в продажах вредного зелья гражданам.
А.Б.
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