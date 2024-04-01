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Московский листок

С 1 апреля в России изменились правила продажи табачной продукции

Опубликовано 01.04.2024 в разделе комментариев 0

акциз табак
С 1 апреля в России изменились правила продажи табачной продукции

Вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.

Закон был подписан в июне прошлого года, а лицензии начали выдавать с 1 сентября.

По существу, государство таким образом избавляется от конкурентов в лице контрабандистов и нелегальных производителей, и наращивает доходы по акцизам.

Государство везде и всегда говорит о вреде табачных изделий, о вреде курения, и в то же время облагает производство этой вредной продукции очень крупными акцизными сборами, то есть напрямую демонстрирует свою заинтересованность в продажах вредного зелья гражданам.

 А.Б.



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