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Московский листок

Левый фронт вышел из себя

Опубликовано 02.04.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Левый фронт вышел из себя

Вчера, 1 апреля Леонид Развозжаев покинул Левый фронт. Звучит как "ушел с кладбища"... В последние годы ЛФ прочно ассоциировался с именем Сергея Удальцова, хотя строго говоря, основателем организации он не был, включился позднее.

Из первого состава ЛФ кого-то уже нет с нами, кто-то, как сам Удальцов или Кагарлицкий - сидят, кого-то, как Илью Пономарева, судьба вообще вынесла на другую линию фронта... Сам я покинул организацию, когда она, на мой взгляд, потеряла всякий смысл. Это было давно, больше десяти лет назад, и, честное слова, так ни разу и не обернулся в ту сторону...

ЛФ создался, когда реально шла борьба за власть, причем борьба политическая. Ряд левых организаций и их лидеров решили создать коалицию, чтобы участвовать в политической жизни - организация резко эмансипировалась от КПРФ, чтобы даже вопроса не возникало о "критической поддержке" власти и тому подобном оппортунизме.

Реальный взлет организации связан в первую очередь с Сергеем Удальцовым и событиями 2011-12 годов. Ну а с завершением этой "недореволюции", которую сегодня почему-то связывают исключительно с Навальным, сам смысл ЛФ потерялся - это я пытался растолковать товарищам на последнем съезде ЛФ, который прошел с моим участием. Половина съезда меня поняла, половина нет - это уже неважно. Удальцов и Развозжаев получили тюремные срока, а когда вышли, то их встретил уже другой ЛФ.

Сегодня ЛФ как коалиции давно нет, но нет и партии - есть небольшой сателлит КПРФ, самостоятельная жизнь которого ограничена и снаружи, и изнутри.

На финал выдавили и Леню Развозжаева. Кто там остался? Да понятия не имею! Чем они занимаются? Да не интересно...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Неолап написал 02.04.2024 10:37
Наполевячили и накосячили .
Левые это не коммунисты. Превратились в шавки подонков КПРФ.
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