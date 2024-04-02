Путин поручил плодиться и размножаться

Путин поручил Госдуме и правительству к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года «в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов».

Хорошее дело, но как в стране, где Конституцией определен принцип разделения властей, глава одной ветви власти может давать поручения другой? А если не выполнит, то что? Получат выговор, лишатся премии или им будет объявлено о неполном служебном соответствии?

Также глава государства поручил в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году.

А это кому поручение? Я даже боюсь подумать...

А.Б.