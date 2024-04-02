Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин поручил плодиться и размножаться

Опубликовано 02.04.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Путин поручил плодиться и размножаться

Путин поручил Госдуме и правительству к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года «в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов».

Хорошее дело, но как в стране, где Конституцией определен принцип разделения властей, глава одной ветви власти может давать поручения другой? А если не выполнит, то что? Получат выговор, лишатся премии или им будет объявлено о неполном служебном соответствии?

Также глава государства поручил в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году.

А это кому поручение? Я даже боюсь подумать...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кажется, не осталось уже ничего святого (2)
От пластика не откажемся (0)
Путин поручил плодиться и размножаться (0)
Левый фронт вышел из себя (1)
С 1 апреля в России изменились правила продажи табачной продукции (3)
Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $18 млрд (5)
Работающих пенсионеров продолжат дискриминировать до самой смерти (3)
Зачем человек нужен (7)
Отечественное занимает место европейского (15)
На жительницу Харькова, в дом которой был прилет 27 марта, завели уголовное дело за "пророссийскую позицию" (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня - 18: налоговая революция. Все для добавленной стоимости!
Дарья Митина Дарья Митина: Много фото про сегодняшний день
Дарья Митина Дарья Митина: Старик Ервандыч опять заистерил и поминает Колобка всуе
Дарья Митина Дарья Митина: Газета "Труд" про "Новый Труд"
Михаил Делягин Михаил Делягин: В чем хранить свои сбережения и что будет с курсом доллара?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss