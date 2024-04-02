От пластика не откажемся

Российские банки пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт.

"Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем", — заявили в пресс-службе ВТБ.

"Массовый переход населения на электронные платежные инструменты возможен в среднесрочной перспективе — российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени", — сообщили в пресс-службе ПСБ.

В марте российский экологический оператор (РЭО) предложил снизить пластиковые отходы в России, в том числе за счет стимулирования компаний к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков.

Однако что-то пока не видно проблемы с горами использованных пластиковых карт. И люди не хотят менять свои привычки...

А.Б.