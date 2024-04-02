Кажется, не осталось уже ничего святого

Федеральная служба безопасности совместно таможней перекрыла канал поставок в Россию с Украины через страны ЕС взрывчатки. Ее пытались провести в православных иконах и церковной утвари.
Партия взрывчатых веществ была обнаружена в ходе досмотра на автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на границе с Латвией.
«В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля … во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», - говорится в заявлении ЦОС ФСБ.
В спецслужбе отметили, что груз ехал по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.
Удалось изъять 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств.
Честно говоря, я в некотором недоумении... Я понимаю, что украинская разведка, как военная, так и политическая, давно переключилась с разведывательных задач на диверсионно-террористические.
Но как-то с церковью, похоже, перебор. Встал человек перед иконой помолиться, а ему тут и голову оторвало...
А.Б.
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Только жаль, что в конце Катона-младшего не вспомнил. написал 02.04.2024 12:01
Bushuck написал 02.04.2024 11:39