Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать "Крокус Сити Холл", утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, и эту новость перепечатывает государственное РИА Новости. То есть это, видимо, не является дискредитацией ничего и никого. Можно сообщать.

Цитата: "Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус сити холл" был потенциальной целью", — пишет Washington Post.

То есть, видимо, поэтому охрана не была вооружена, ОМОН со своей базы, находящейся в пределах пямой видимости, ехал час, террористы на своей колымаге как въехали, так и выехали беспрепятственно, а про "Альфы" и прочие "Витязи" вообще было не слышно.

В том же Буденновске, находящемся в двух тысячах километров от Москвы, "Альфа появилась через несколько часов, чтобы с утра начать самый неудачный штурм в своей истории. В Красногорске этой ошибки не совершили...

Кстати, кому американцы могли сообщить о готовящемся теракте? Если "по своим каналам", то, видимо, ведомству господина Нарышкина, который не вел разведывательную деятельность на Украине перед началом СВО, что сам и признал.

Но ведь в Таджикистане тоже дружественный нам режим, наверно, и против его граждан разведку вести не по правилам Английского клуба...

А.Б.