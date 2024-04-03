На руднике "Пионер" начались аресты

Замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области заключен под стражу до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), из-за которой произошел обвал на руднике «Пионер».

18 марта в Амурской области на руднике комбината «Пионер» обвалилась порода. На глубине 125 м оставались 13 горняков, которые с момента происшествия так и не вышли на связь. 1 апреля спасательную операцию на руднике прекратили.

27 марта в рамках уголовного дела о нарушении требований безопасности (ч. 3 ст. 216 УК РФ) был арестован управляющий директор рудника Алексей Бирюков. 1 апреля по подозрению в халатности были задержаны еще двое сотрудников Ростехнадзора.

Наверно, это логично, но как аресты после трагедии могут на что-то повлиять? Все равно такие происшествия повторяются, всегда кого-то привлекают. Но все это потом опять повторяется... Может, не тех арестовывают?

А.Б.