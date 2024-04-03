Американские солдаты не едут на Украину сша война рф Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI. "На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — заверил дипломат. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.



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