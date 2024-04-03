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Московский листок

Американские солдаты не едут на Украину

Опубликовано 03.04.2024 в разделе комментариев 1

сша война рф
Американские солдаты не едут на Украину

Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.

"На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — заверил дипломат.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Френды
Неолап написал 03.04.2024 11:04
Дружбаны наши. Наши враги НАТО. По мирным гражданам стрелять и разрушать наши мирные города нельзя хохрянцам поганым нацистам. А нам можно.
А по натовским странам нам тоже стрелять нельзя. Там заполонили эти вражьи страны воры и воровские их шлюхи и воровские а выебки с наворованными у нас миллиардами с двойным гражданством.
Дружба воровские народов.
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