Американские солдаты не едут на Украину

Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.
"На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — заверил дипломат.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.
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Неолап написал 03.04.2024 11:04
А по натовским странам нам тоже стрелять нельзя. Там заполонили эти вражьи страны воры и воровские их шлюхи и воровские а выебки с наворованными у нас миллиардами с двойным гражданством.
Дружба воровские народов.