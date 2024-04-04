Совет хозяев решит судьбу рабов?

Совет цифровых платформ может стать регулятором рынка платформенной занятости, сообщают "Ведомости".

В Независимом профсоюзе "Новый труд" уверены в абсурдности этой идеи. Наблюдательный Совет объединяет тех же владельцев цифровых платформ, то есть, по сути, крупные операторы будут сами разбирать свои конфликты с работниками.

На классических предприятиях с традиционной занятостью эта задача давно передана Трехсторонней комиссии из представителя работодателя, профсоюза и власти. Получается более-менее равномерно представлены разные стороны трудового конфликта.

Председатель профсоюза "Новый труд" Дарья Митина считает, что арбитраж – это всегда дело независимой третьей стороны. Поэтому в Совет цифровых платформ необходимо включить профсоюзы, чтобы было кому отстаивать интересы сотрудников в спорах с работодателями. Иначе получается дисбаланс сил: за работников некому заступиться и некому помочь.

А в принципе вполне мог бы получиться аналог Трехсторонней комиссии.

Вы скажете, что от этой комиссии тоже не много толку. Ну так включайте везде профсоюзы ФНПР, лидеры которых сплошь и рядом состоят в структурах "партии власти", и будете иметь дополнительное участие власти вместо представительства трудящихся.

А власть у нас и так принадлежит крупному капиталу, аффилированному с системой госуправления. А платформы - это и есть крупный капитал... Или кто-то верит, что, скажем, Бакальчук такая независимая, и к системе госуправления никаким боком? Ну-ну...

А.Б.