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Московский листок

Американские ракеты средней дальности идут в Азию

Опубликовано 04.04.2024 в разделе комментариев 0

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Американские ракеты средней дальности идут в Азию

Американские власти в скором времени планируют разместить в Азии ракеты средней дальности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Чарльза Флинна.

По его словам, это необходимо для сдерживания Китая. Это произойдет на фоне сотрудничества с союзниками и партнерами Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но кроме союзников в регионе имеются и другие страны - Россия, например. А также Вьетнам, Северная Корея и еще целый ряд стран, кому могут угрожать ракеты средней дальности, в особенности с ядерными боеголовками.

Сейчас уже все позабыли, сколько борений было вокруг размещения ракет средней дальности в Европе - это было уже в прошлом веке, не упомнишь, конечно... Но на финал было обеспечено неповторение Карибского кризиса, когда в ответ на ракеты средней дальности у наших границ пришлось бы строить пропорциональное количество ракет большой дальности - у нас же не было своей Западной Европы у американских границ.

И вот третья серия того же триллера, на этот раз на азиатском направлении.

В свое время уже проводилась демонстрация по перебазированию стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу, тогда, разумеется, без ядерного оружия и вообще без ракет. Но будет же и продолжение...

 А.Б.



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