Материалы стен "Крокус сити холла" могли способствовать стремительному развитию пожара

По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами, - сообщает ТАСС.

Кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.

Очевидцы, спасшиеся из концертного зала, рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распростанился практически на всю стену. Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в СК заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность "Крокус сити холла". Кроме того, в надзорных подразделениях ГУ МЧС по Московской области были изъяты документы, связанные с пожарной безопасностью, проведением проверок и других надзорных мероприятий.

Знаете, что сейчас происходит? Думаю, идет торг. Потому что всю, описанную выше информацию можно оценить и так, и ровно наоборот. Усмотрят или не усмотрят следственные органы.

А денежные знаки имеют удивительное свойство влиять на остроту зрения. Давно замечено...

А.Б.