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Московский листок

Доиздевались до трупа

Опубликовано 04.04.2024 в разделе комментариев 0

школа учитель
Доиздевались до трупа

Подозреваемый в стрельбе в финской школе 12-летний подросток был жертвой издевательств, сообщило издание Yle.

Автор публикации предоставил информацию, что мотив школьника напрямую связан с издевательствами. В финских правоохранительных органах заявили, что у них есть предварительное представление о мотиве поступка. Однако по следственным причинам оно пока не может быть подтверждено.

Речь идет о стрельбе, которую начал школьник утром 2 апреля в городе Вантаа. Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени. О задержании подозреваемого сообщили в 10:08. Сообщилось, что один ученик был убит.

Ничего удивительного, школьные издевательства есть всегда и везде, и обычно жертвой становится один ученик из класса, у которого "что-то не так". И в нашем классе был такой. Он ни в чем не был виноват, а мы были мерзавцами. Он никого из нас не убил, он покончил с собой, потом, после школы уже.

Это были старые времена, оружия в ходу не было. А если б было, то...

Учитель ведь не имеет право дать ученику в лоб или надрать задницу. А другого способа остановить школьное насилие нет. Страх наказания - хороший стимул, хотя и плохо согласуется с современной педагогикой.

А ведь это естественно, чтобы школьник понимал на собственном опыте, что такое боль и обида. И тогда много раз подумал бы, чтобы причинить это другому...

А.Б.



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