Мурманского губернатора пырнули ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Инцидент произошел на выходе из ДК «Строитель». После нападения Чибис был прооперирован. Нападавшего задержали на месте, он был ранен в ногу.
«Мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - пояснили в пресс-службе СК.
Любит у нас народ чиновников, обожает просто.
Нападавший - самый что ни на есть "народ", бригадир путейных рабочих. Хороший, наваерно, бригадир - пару лет назад он порезал ножом одного из своих подчиненных. С тех пор его боялись. Привлекли по ст. 115 УК России за причинение легких телесных повреждений, но там наказание нестрогое.
За губернатора, думаю, срок какой-нибудь дадут. В той же статье есть пункт "г", "в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", лицо губернатора под это подходит. Это до двух лет.
Зато сколько впечатлений!
А.Б.
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Всех срочников, которых сейчас призывают, написал 05.04.2024 09:35
По нашим данным, мобилизация, конечно, будет необходима, потому что людей не хватает, ротация не производится. К нам ежедневно поступает огромное количество обращений от людей, которые уже находятся непосредственно на линии фронта, от их родственников, от тех, кто был ранен, и даже с очень тяжелыми ранениями их отправляют обратно. Это говорит о том, что им лучше, если у человека нет руки, но он будет там, чем отпустить его домой искалеченным после военных действий. Они хватаются за каждого человека, не отпускают до последнего, уволиться невозможно, и даже по состоянию здоровья это очень и очень сложно сделать. А когда людей не хватает, когда их нужно все больше и больше, очевидно, что приходится возвращаться к открытой мобилизации.