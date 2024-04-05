Мурманского губернатора пырнули ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Инцидент произошел на выходе из ДК «Строитель». После нападения Чибис был прооперирован. Нападавшего задержали на месте, он был ранен в ногу.

«Мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - пояснили в пресс-службе СК.

Любит у нас народ чиновников, обожает просто.

Нападавший - самый что ни на есть "народ", бригадир путейных рабочих. Хороший, наваерно, бригадир - пару лет назад он порезал ножом одного из своих подчиненных. С тех пор его боялись. Привлекли по ст. 115 УК России за причинение легких телесных повреждений, но там наказание нестрогое.

За губернатора, думаю, срок какой-нибудь дадут. В той же статье есть пункт "г", "в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", лицо губернатора под это подходит. Это до двух лет.

Зато сколько впечатлений!

А.Б.