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Московский листок

Мурманского губернатора пырнули ножом

Опубликовано 05.04.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
Мурманского губернатора пырнули ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Инцидент произошел на выходе из ДК «Строитель». После нападения Чибис был прооперирован. Нападавшего задержали на месте, он был ранен в ногу.

«Мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - пояснили в пресс-службе СК.

Любит у нас народ чиновников, обожает просто.

Нападавший - самый что ни на есть "народ", бригадир путейных рабочих. Хороший, наваерно, бригадир - пару лет назад он порезал ножом одного из своих подчиненных. С тех пор его боялись. Привлекли по ст. 115 УК России за причинение легких телесных повреждений, но там наказание нестрогое.

За губернатора, думаю, срок какой-нибудь дадут. В той же статье есть пункт "г", "в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности", лицо губернатора под это подходит. Это до двух лет.

Зато сколько впечатлений!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- не захотел он в армию
Всех срочников, которых сейчас призывают, написал 05.04.2024 09:35
заставляют подписывать контракт, манипулируют, угрожают разными действиями. Это молодые люди, которые не очень понимают, что им выгодно сделать, что невыгодно, кому они могут противостоять, кому не могут, их легко запугать. Деньги хорошие, и многие из них, конечно, соглашаются. У нас много таких обращений. Это не новинка, когда буквально в первые дни наседают на молодых людей и заставляют их подписать контракт, не рассказывая им, что контракт вообще-то бессрочный. И даже если у вас в контракте написан год или два, это совершенно ни о чем не говорит, потому что с начала мобилизации контракт стал бессрочным, его невозможно расторгнуть в одностороннем порядке.
По нашим данным, мобилизация, конечно, будет необходима, потому что людей не хватает, ротация не производится. К нам ежедневно поступает огромное количество обращений от людей, которые уже находятся непосредственно на линии фронта, от их родственников, от тех, кто был ранен, и даже с очень тяжелыми ранениями их отправляют обратно. Это говорит о том, что им лучше, если у человека нет руки, но он будет там, чем отпустить его домой искалеченным после военных действий. Они хватаются за каждого человека, не отпускают до последнего, уволиться невозможно, и даже по состоянию здоровья это очень и очень сложно сделать. А когда людей не хватает, когда их нужно все больше и больше, очевидно, что приходится возвращаться к открытой мобилизации.
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