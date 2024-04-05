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Московский листок

Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

Опубликовано 05.04.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

В МИД РФ отметили, что из-за совместных действий Стокгольма и военного блока некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации. Москва неоднократно предупреждала о рисках, связанных с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы.

Здесь соглашусь с МИДом - никакой военной необходимости в базе на Готланде нет. С окончания Второй мировой войны на Балтике не происходило никаких боевых действий.

И сегодня от кого будет прикрывать база на Готланде территорию бывшей нейтральной Швеции? У Балтийского флота РФ нет ресурсов, чтобы атаковать ту же Швецию. Не говоря о том, что Балтфлоту нужно будет либо пройти узким Финским заливом между Эстонией и Финляндией, либо перебазироваться в Калининград и там геройски погибнуть.

По существу, Россия на Балтике может вести только оборонительные действия.

А вот с Готланда можно замечательно бомбить российскую территорию, причем ракетами среднего радиуса действия либо воздушного базирования. А действия российской авиации ПВО будут блокироваться необходимостью работать над территориями стран НАТО.

Это не говоря о возможности использовать подводные ракетоносцы с ядерным оружием под прикрытием Готланда.

Единственным, практически безальтернативным вариантом в случае начала большой войны будет удар по Готланду тактическим ядерным оружием. Повторю, других вариантов просто не будет. Штурмовать огромный остров в Балтийском море точно никто не станет.

 А.Б.



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