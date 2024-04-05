Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О первом дне IX Санкт-Петербургского экономического конгресса

Опубликовано 05.04.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
О первом дне IX Санкт-Петербургского экономического конгресса

Председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина сообщает о первом дне работы IX Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК).

«Огромный зал заполнен до отказа, более тысячи участников зарегистрировались для работы на СПЭК. Очень много секций, круглых столов, семинаров, за два дня выступят несколько сотен докладчиков.

В работе СПЭК принимают участие академики, менее именитые ученые, профсоюзы, включая Независимый Профсоюз «Новый Труд». Руководство НПНТ модерировало целый ряд секций и выступало на семинарах.

Многообразие тематики и проблем, которые охватывает СПЭК, очень объяснимо в условиях, когда все официальные экономические форумы и симпозиумы организуются «хозяевами жизни» в своих интересах.

СПЭК рассматривал проблемы занятости, проблемы человека труда, проблемы человеческого капитала через призму марксисткой идеологии.

Работали целых два круглых стола по проблемам труда и занятости. Один из них был посвящен самозанятым и работникам платформенной экономики. По приятному совпадению, об этом говорил не только профсоюз «Новый труд». Эта тема очень интересует студентов экономических вузов, аспирантов, ученых. Еще какие-то два года назад это показалась бы чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня, под влиянием пандемиии и выталкивания государством людей из сферы традиционной занятости, такая тема смотрится абсолютно естественно.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Респект
Неолап написал 05.04.2024 12:05
.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
Я был в Буденновске и Кизляре - совсем непохоже
23.03.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Все готовятся к играм, которые ни разу не олимпийские (0)
О первом дне IX Санкт-Петербургского экономического конгресса (1)
Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд (0)
Мурманского губернатора пырнули ножом (5)
Доиздевались до трупа (3)
Материалы стен "Крокус сити холла" могли способствовать стремительному развитию пожара (34)
Американские ракеты средней дальности идут в Азию (4)
Совет хозяев решит судьбу рабов? (6)
Выявлены национальные приоритеты (6)
Американские солдаты не едут на Украину (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Проблемы, о которых молчит Министерство Обороны
Михаил Делягин Михаил Делягин: Проблемы с оружием: письма депутату с передовой
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Операция под фальшивым флагом
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня - 20: накормить Россию налогом на вмененный доход - элементарно!
Михаил Делягин Михаил Делягин: О дефолтах, монетизации льгот и социалке
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss