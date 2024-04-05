О первом дне IX Санкт-Петербургского экономического конгресса

Председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина сообщает о первом дне работы IX Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК).

«Огромный зал заполнен до отказа, более тысячи участников зарегистрировались для работы на СПЭК. Очень много секций, круглых столов, семинаров, за два дня выступят несколько сотен докладчиков.

В работе СПЭК принимают участие академики, менее именитые ученые, профсоюзы, включая Независимый Профсоюз «Новый Труд». Руководство НПНТ модерировало целый ряд секций и выступало на семинарах.

Многообразие тематики и проблем, которые охватывает СПЭК, очень объяснимо в условиях, когда все официальные экономические форумы и симпозиумы организуются «хозяевами жизни» в своих интересах.

СПЭК рассматривал проблемы занятости, проблемы человека труда, проблемы человеческого капитала через призму марксисткой идеологии.

Работали целых два круглых стола по проблемам труда и занятости. Один из них был посвящен самозанятым и работникам платформенной экономики. По приятному совпадению, об этом говорил не только профсоюз «Новый труд». Эта тема очень интересует студентов экономических вузов, аспирантов, ученых. Еще какие-то два года назад это показалась бы чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня, под влиянием пандемиии и выталкивания государством людей из сферы традиционной занятости, такая тема смотрится абсолютно естественно.

А.Б.