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Московский листок

Все готовятся к играм, которые ни разу не олимпийские

Опубликовано 05.04.2024 в разделе комментариев 0

олимпиада париж
Все готовятся к играм, которые ни разу не олимпийские

Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свое намерение выступить на Олимпийских играх в Париже, передает «Спорт-Экспресс».

«Слова Ирины Винер? В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — сказал Медведев.

Насчет права на свое мнение - примерно 600 человек тоже полагали, что имеют право на свое мнение, а сейчас имеют право на две передачи в месяц.

Ирина Винер ранее назвала российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе, командой бомжей без флага и гимна.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Вот-вот... Каких боевых действий? Со времен античной Греции на время Олимпийских игр останавливались все военные действия. Если война не прекращалась, например, как Пелопоннесская война, то игры не проводились. Как не проводились они в 1916-м из-за Первой мировой и в 1940-м и 1944-м из-за Второй мировой войны.

Так что можно успокоиться: то, что пройдет в Париже летом этого года - не олимпийские игры. Просто игры, в которых участвуют принимающие участие в войне страны...

 А.Б.



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