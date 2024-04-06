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Московский листок

Выселение в Мытищах

Опубликовано 06.04.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Выселение в Мытищах

В настоящее время (5 апреля 2024 года) приставы пришли в квартиру к Владимиру Ивановичу Харичкову (Московская обл., Мытищи, ул. Мира д. 28 А).

Пристав Кинев Юрий Владимирович заявил Харичкову, что он (Харичков) должен до понедельника собрать вещи и покинуть свое жильё, что приставы придут в понедельник (во вторую половину дня) выкидывать его на улицу.

Отметим, что Харичковым подавалось ходатайство об отложении исполнительных действий (в связи с нахождением его жалобы в Верховном суде). Письменный ответ (даже в форме отказа) на ходатайство не дан до сих пор. Пристав заявил, что за письменным ответом нужно приходить к нему на приём во вторник (а выселять обещали уже в понедельник).

Отметим, что Владимир Харичков живёт в этом доме с 98- го года, прописан и зарегистрирован. Дополнительно отметим, что данный дом является бывшим общежитием «Метровагонмаша». По ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, он, как и прочие бывшие общежития, должен был быть передан в муниципальный жилой фонд, а на жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Собственно, по закону жилищные права таких вот жильцов бывших общежитий ничем не отличаются от жилищных прав обычных жильцов.

Но недвижимость стоит дорого. В итоге - одно из зданий общежития «Метровагонмаша» Новомытищи 34/ 2 было городу передано и жильцы получили все права, то другое (общежитие по улице Мира 28 А) было объявлено своей собственностью теми ребятами, которые объявили себя хозяевами «Метровагонмаша» (Трансмашхолдинг).

В итоге господа из Трансмашхолдинга заявляют людям – платите за жильё (в котором вы зарегистрированы и прописаны) по коммерческим ценам или выметайтесь.

Причём, суд первых трёх инстанций согласен с позицией ребят-коммерсантов, объявивших себя собственниками зданий. В настоящее время дело лежит в Верховном суде, а приставы гонят Харичкова на улицу. Подано ходатайство об отложении исполнительных действий в связи с нахождением дела в Верховном суде. Приставы не реагируют.

А вот интересно - у нас вроде прокуратура в настоящее время немножко занялась незаконностью приватизации предприятий. Может, и на законность захвата жилых зданий всякими коммерческими структурами взглянуть пора?



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