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Московский листок

Потоп, а горя нет

Опубликовано 06.04.2024 в разделе комментариев 4

потоп паводок плотина
Потоп, а горя нет

Сегодня у меня "хорошая" плохая новость - затопило город Орск и окрестности. Хорошая новость в том, что просто прорвало плотину - не теракт, не взрывы и нападения террористов: просто недоглядели и из-за паводка плотина прорвалась.

Никто не погиб, но число эвакуированных жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения, перевалило за 700, среди них 73 ребенка. Но все они живы, в основном здоровы и им оказывают всяческую помощь. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей, а я почему-то радуюсь! Потому что все это поправимо, и даже сегодня ясно, как будет поправляться.

А это уже почти хорошая новость.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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RobertCew
RobertCew написал 06.04.2024 11:01
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Раб Божий Сорин И.Л.- настоящий
не надо усукаблять ситуацию написал 06.04.2024 10:53
Уже уже 4 месяца как Байден остановил поставки Украине имея в распоряжении -$10 млрд. (4+6) он шантажирует Республиканцев требуя принять пакет который называется О помощи Америке без помощи на охрану американской границы. Украине же из $61 млрд. непосредственно на вооружение предназначается лишь -10% то есть -$6 млрд. вдвое меньше чем в 2023 г. И при этом несмотря на требование Республиканцев Демократы наотрез отказываются предоставить план конкретных поставок оружия.Прошедшие 2 года войны показали недостаточность по количеству и самое главное по качеству оружия.Спрашивается тогда из за чего столько шума, все дело в том что Байдена вполне устраивает нынешнее состояние дел на фронте главное не допустить эскалации идет перемалывание отважных воинов Украины и уничтожение ее инфраструктуры А с российской намного превосходящей гибнут чмобики,буряты, осужденные и прочая быдломасса.
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раб Божий Сорин И.Л.-
шалом и слыха написал 06.04.2024 10:48
Израиль и США считают, что Иран собирается отомстить за бомбардировку Израилем консульства в Сирии и планирует ответную атаку, которая будет включать в себя рой беспилотников в сочетании с баллистическими и крылатыми ракетами, пишет издание CBS News.
Вероятно, нападение произойдет между настоящим моментом и концом Рамадана на следующей неделе, отмечает издание. Еще одним важным неизвестным является то, где будут запущены дроны и ракеты &#8211; из Ирака или Сирии, что может послужить поводом для слабых заявлений Тегерана об отрицании &#8211; или с иранской территории.
Израильтяне предупреждают, что примут ответные меры, поэтому нападение Ирана на израильский объект станет еще одним шагом на пути к региональной войне.Израиль частично приостановил работу дипломатических представительств в ряде стран на фоне угроз со стороны Ирана, заявил советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.
"В отдельных местах была произведена частичная эвакуация персонала в целях защиты жизни и здоровья дипломатов", - сказал он.
Вероятная атаки Ирана на Израиль
Ранее, по данным Voxnews, ЦРУ предупредила Израиль ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на удар Израиля, при котором был убит высший командующий КСИР в Сирии, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.
3 апреля Израиль и США провели консультации относительно возможности региональной эскалации в случае ответа Ирана на атаку по Дамаску
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Плотину прорвалО, радость-то кака
Кущ бобер написал 06.04.2024 10:24
Аналоговнетная вторая после бугага бензоколонка радуется тому, что по плотине не в@ебали дроном. Паздравляю. Скоро будете радоваться лесным пожарам, которые произошли от молнии и сибирской язве коров, которую наслал Ктулху.
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