Потоп, а горя нет

Сегодня у меня "хорошая" плохая новость - затопило город Орск и окрестности. Хорошая новость в том, что просто прорвало плотину - не теракт, не взрывы и нападения террористов: просто недоглядели и из-за паводка плотина прорвалась.
Никто не погиб, но число эвакуированных жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения, перевалило за 700, среди них 73 ребенка. Но все они живы, в основном здоровы и им оказывают всяческую помощь. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей, а я почему-то радуюсь! Потому что все это поправимо, и даже сегодня ясно, как будет поправляться.
А это уже почти хорошая новость.
А.Б.
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RobertCew написал 06.04.2024 11:01
не надо усукаблять ситуацию написал 06.04.2024 10:53
шалом и слыха написал 06.04.2024 10:48
Вероятно, нападение произойдет между настоящим моментом и концом Рамадана на следующей неделе, отмечает издание. Еще одним важным неизвестным является то, где будут запущены дроны и ракеты – из Ирака или Сирии, что может послужить поводом для слабых заявлений Тегерана об отрицании – или с иранской территории.
Израильтяне предупреждают, что примут ответные меры, поэтому нападение Ирана на израильский объект станет еще одним шагом на пути к региональной войне.Израиль частично приостановил работу дипломатических представительств в ряде стран на фоне угроз со стороны Ирана, заявил советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.
"В отдельных местах была произведена частичная эвакуация персонала в целях защиты жизни и здоровья дипломатов", - сказал он.
Вероятная атаки Ирана на Израиль
Ранее, по данным Voxnews, ЦРУ предупредила Израиль ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на удар Израиля, при котором был убит высший командующий КСИР в Сирии, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.
3 апреля Израиль и США провели консультации относительно возможности региональной эскалации в случае ответа Ирана на атаку по Дамаску
Кущ бобер написал 06.04.2024 10:24