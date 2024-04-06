Потоп, а горя нет

Сегодня у меня "хорошая" плохая новость - затопило город Орск и окрестности. Хорошая новость в том, что просто прорвало плотину - не теракт, не взрывы и нападения террористов: просто недоглядели и из-за паводка плотина прорвалась.

Никто не погиб, но число эвакуированных жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения, перевалило за 700, среди них 73 ребенка. Но все они живы, в основном здоровы и им оказывают всяческую помощь. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей, а я почему-то радуюсь! Потому что все это поправимо, и даже сегодня ясно, как будет поправляться.

А это уже почти хорошая новость.

А.Б.