Финские власти в будущем могут принять решение об отправке своих бойцов на Украину. Хельсинки будет ориентироваться на Вашингтон в данном вопросе, рассказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, пишет ТАСС.

«Судя по заявлениям финского руководства, в Хельсинки пока не планируют направлять своих солдат на Украину. Вместе с тем позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен», — отметил он.

Валтонен считает, что эту тему следует «поддерживать на плаву» и в будущем все возможно.

Министр иностранных дел Финляндии, отвечая на вопрос о возможности отправки западных войск на Украину, рассказала, что в долгосрочной перспективе в Хельсинки «не должны ничего исключать».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Финляндии Александром Стуббом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Такое же, как было подписано у Меннергейма с Гитлером.

Судя по всему, в планах будущего раздела России Финляндия рассчитывает получить обратно Карельский перешеек с Выборгом. Ничем иным планы Хельсинки вступить в войну на стороне Киева объяснить невозможно - в военном плане из России финнам ничего не угрожает, экономические потери от разрыва связей с Россией колоссальны - да там даже ширина железнодорожной колеи российская...

Наверно и правда ждут перемен на финско-китайской границе - им не сказали, что это анекдо-от...

А.Б.