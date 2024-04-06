Поставщик Минобороны РФ арестован по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал главу ООО «ГК "Пикет"» Андрея Есипова на два месяца. Его подозревают в особо крупном мошенничестве при исполнении контракта Минобороны РФ на 20 тыс. бронежилетов и иных средств защиты.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество).

Есипова подозревают в хищении 2 млрд руб. Следствие объясняло необходимость ареста тем, что фигурант может скрыться или, используя свои связи в органах госвласти и военном ведомстве, оказать давление на участников расследования.

Сам Есипов вину не признал.

Мне вот даже интересно, а 20 тысяч бронежилетов армия получит? Или все, пока суд да дело, воюйте так?

По большому счету, следственные органы ведь и не должны волновать вопросы производства и поставок.

Я уже сталкивался с таким, когда министры и даже премьер понимали, что оборонно-промышленный комплекс - это типа такого супермаркета, пришел, выбрал танки, самолеты, бронежилеты - эти не понравились, взял другие... А то, что производство выстраивается под заказ и производит продукцию заранее - это вне пределов понимания.

И ты либо берешь, что заказал, либо не получаешь вообще ничего, а заодно и обрушиваешь производство, которое остается с неоплаченным заказом на руках - это кого волнует?

А то, что на оборонных заказах воруют - не новость, даже при Сталине воровали, чего уж сейчас...

А.Б.