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Московский листок

Ален Делон выжил из ума?

Опубликовано 06.04.2024 в разделе комментариев 0

кино ален делон
Ален Делон выжил из ума?

Суд коммуны Монтаржи во Франции установил для Алена Делона режим усиленной опеки, теперь он не может распоряжаться своим имуществом, сообщает телеканал BFMTV.

Как уточняется, данное ограничение может действовать до пяти лет и в дальнейшем продлеваться. Доходы и собственность Делона перешли в ведение опекуна. Кто этот опекун - большой секрет...

Под защиту суда 88-летний артист попал еще в январе, решение было связано с состоянием здоровья Делона, который в 2019 году пережил инсульт. Однако, несмотря на ограничения, артист все еще мог совершать большинство действий по своему усмотрению. Однако он не мог сам продавать недвижимость. Специальный помощник контролировал дела звезды и помогал ему с выбором врачей.

А теперь вот ему вообще ничего нельзя.

Его приятель генерал Лебедь разбился на вертолете в цвете лет, а Ален Делон дожил до возраста, когда люди начинают сомневаться, в своем ли ты уме?

Вот и подумаешь, что лучше?..

А.Б.



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