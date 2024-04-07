Аналитический обзор "Синдромы внезапной смерти у людей с ненормированным графиком работы"

"Синдром кароши" - внезапная смерть на рабочем месте, вызванная усталостью и переутомлением. В русском языке этому термину соответствует устойчивое выражение "сгорел на работе".

Кароши - название японского города, в котором был зафиксирован первый случай внезапносй смерти от переутомления в 1969 году у 29-летнего работника издательской компании. С течением времени такие случаи участились. 76,5% работников работали более 50 ч в неделю, а приблизительно 50% из них - более 70 ч.

За 2 года (1988 и 1989 г.г.) в Японии 1800 случаев «кароши», из них в Токио - 158 случаев смерти от острого приступа ишемической болезни сердца или острого нарушения мозгового кровообращения. Печальная статистика показывает:

1. Все жертвы были мужчинами среднего возраста, погибшими от внезапного сердечного приступа или мозгового кровоизлияния;

2. Все с энтузиазмом занимались своей работой и поэтому игнорировали нормальный режим работы и отдыха и не прислушивались к рекомендациям врачей;

3. Непосредственно перед приступом рабочая нагрузка постепенно возрастала, и прогрессивно накапливалось утомление, тогда как имеющиеся заболевания (артериальная гипертензия и атеросклероз) постепенно усугублялись.

«Синдром хронической усталости» (СХУ)

Встречается у 0,5% или 1,6%, а по некоторым данным - у 7% трудоспособного населения. «Хроническая усталость» - это промежуточное состояние между здоровьем и «синдромом хронической усталости». При СХУ резко снижается толерантность к физическим нагрузкам, снижается общая физическая активность и социальная адаптация. Этиология СХУ многофакторна. Для его возникновения особую важность имеет проблема переработки рабочих часов.

Впервые такое состояние описал психоаналитик Шандор Ференци. Он заметил, что у некоторых его пациентов по пятницам появлялось недомогание, которое загадочным образом исчезало к утру понедельника. Шандор Ференци назвал заболевание «воскресным недугом». А в 1919 году уже появился термин «трудоголизм‎»‎ и был признан заболеванием.

«Три четверти миллиона человек ежегодно умирают от переутомления. Те, кто работает более 55 часов, имеют более высокий риск сердечных приступов и инсультов». Эти впечатляющие цифры приводятся в исследовании, сделанном по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

Работа «24 на 7» сегодня в тренде. Быть хронически занятым стало модным. Это синдром востребованности и признак высокого статуса, а по сути, гонка на выживание.

С 1987 года в Японии ведется специальная статистика. Цифры ужасающие. Среди «кароси» не только обычные служащие и рабочие, но и чиновники высшего звена. Причиной смерти премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году стала именно переработка, а не солидный возраст. За почти два года деятельности на своем посту премьер-трудоголик, вкалывая по 12 часов ежедневно, позволил себе лишь три выходных. Три года назад в Японии вступил в силу закон, ограничивающий количество сверхурочных часов на человека до 720 в год. Это прогресс.

Для сравнения в России сверхурочная работа по трудовому законодательству ограничивается 120 часами в год. Правда, в реальности все выглядит не так лучезарно…

Порядка 90% сотрудников, по данным социологического опроса, проведенного в России в 2021 году, сообщили, что им приходится работать сверхурочно. Причем каждый четвертый перерабатывает более чем на 10 часов в неделю.

«Солидарность» собрала ТОП-5 громких скандалов, связанных с «кароси» за последние годы.

1. 30 часов без перерыва. Смерть.

Такова оказалась цена беспрерывной 30-часовой смены акушера перинатального центра Ангарска Оксаны Кивелевой, ушедшей из жизни 26 октября. Только по официальным данным Оксана заступила на работу в 15:00 25 октября, а покинула перинатальный центр в 16:00 следующего дня, отработав без малого сутки. Впрочем, по словам коллег, акушер приехала на работу значительно раньше, а ушла – на несколько часов позже. Многие в коллективе уверены, что причиной проблем со здоровьем и остановки сердца стали именно постоянные переработки. Кстати, по данным профсоюза работников здравоохранения РФ, работа на 1,5 - 2 ставки в медицинской среде считается нормой. Заработать на жизнь, работая лишь положенное время, не получается ни у акушеров, ни у их коллег других специальностей.

2. Доработал до самоубийства

Свести счеты с жизнью из-за скандалов в семье на фоне постоянных переработок решил один из охранников СИЗО № 2 города Цивильска (Россия, Чувашия). Именно такой версии придерживаются, по данным журналистов, местные следователи, расследующие причину трагедии, произошедшей 30 октября. С ними согласен и один из экс-коллег самоубийцы, рассказавший об «особенностях» труда сотрудников федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщил источник, руководство СИЗО постоянно нарушает Трудовой кодекс: из-за нехватки кадров сотрудникам приходится работать практически без выходных. Домочадцы видят охранников только изредка, по большим праздниам. «С погибшим сотрудником был знаком лично, и знаю, что он покончил с собой на фоне семейных скандалов из-за постоянной переработки. Сотрудники охраны СИЗО практически живут в тюрьмах. Руководство ФСИН все равно, что один работает за троих, зато служба организована, побегов не допущено», - рассказал он о проблемах системы.

3. Подиум довел до гроба

Модельный бизнес известен своей скандальностью, но даже на общем фоне эта история выходит за все возможные рамки. В середине октября 2017 года 14-летняя молодая модель из России, работавшая по контракту как самозанятая на одно из китайских модельных агентств, скончалась в одной из шанхайских больниц. По данным СМИ, причиной смерти мог стать крайне напряженный график работы – подростку приходилось трудиться по 13 часов в сутки! Хотя представитель руководства утверждает, что соблюдал требования местного Трудового кодекса, а модель скончалась уже после окончания Шанхайской недели моды, веры в такие заявления немного.

4. Убита графиком

Более 100 часов в месяц перерабатывала японская журналистка-фрилансер Матсури Такахаси. Даже в трудолюбивой Японии такой график является вопиющим нарушением норм трудового законодательства, однако руководство компании Dentsu, где работала журналистка, не только не пресекало, но и поощряло ее рвение! В результате из-за постоянного перенапряжения от переработок у девушки разыгралась глубокая депрессия. В декабре 2015 года на своей страничке в соцсети Twitter она написала, что самым счастливым исходом для нее станет смерть. «Я хочу умереть. Я физически и морально убита», сообщила девушка. После чего выбросилась из окна.

5. Сердце не выдержало нагрузки

До хронической сердечной недостаточности довела самозанятую японку Мива Садо работа на выборах в Столичную ассамблею Токио. Результаты расследования, проведенного инспекторами по условиям труда, выяснили, что в месяц, предшествовавший смерти, женщина проработала сверх нормы 159 часов, а отдыхала всего два дня. Это значит, что в том месяце у нее было 28 рабочих дней - практически по 12 часов каждый.

- Если самозанятый умирает своей смертью на рабочей территории в рабочее время, или погибает, кто ведет расследование?

- Согласно ст. 227 ТК РФ расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя. При отношениях самозанятости или платформенной занятости - никто.

Из 109 случаев со смертельным исходом, расследованных Гострудинспекцией в 2022 году, в 53 причиной трагедий стали не производственные травмы, а проблемы со здоровьем работников. Преимущественно это мужчины трудоспособного возраста.

В США есть организация, которая называется «Анонимные трудоголики». И создана она именно для того, чтобы помочь сохранить жизни и здоровье людей, которые по разным причинам не имеют возможности изменить свое отношение к работе и отдыху. Для потенциальных участников создан небольшой опросник, который покажет, насколько может быть опасной ваша ситуация.

- Вы продляете по своей доброй воле рабочую неделю свыше 40 часов.

- Вы выполняете работу дома, в свои выходные дни или во время отпуска.

- На досуге вы отдаете предпочтение разговорам о работе.

- Уверены в том, что работа на износ говорит о любви к своей профессии.

- Вы размышляете о своей работе во время движения автомобиля, во время занятия сексом, в момент засыпания и другие моменты, не связанные с работой.

Вы или ваши близкие отвечают утвердительно на две и более предложенных ситуации? Пришло время брать отпуск. Если не изменить свое отношение к отдыху, то вполне возможен печальный исход.

Жертвами «синдрома Кароши» все чаще становятся не только японцы, но и служащие в США. Специалисты бьют тревогу: одержимость работой в последнее время здесь достигла размаха эпидемии. Поэтому американская организация «Анонимные трудоголики» регулярно публикует список признаков трудоголизма на основании рассказов его жертв. Среди них следующие: продление по своей воле рабочей недели за пределы 40 часов; выполнение части работы в выходные дни и в период отпуска; предпочтение в свободное время разговоров о работе беседами на любые иные темы; уверенность в том, что долгие часы работы — свидетельство любви к своей профессии; мысли о работе за рулем автомобиля, во сне и т.д. Если заметили у себя больше одного-двух признаков — не медлите с визитом к специалисту!

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, синдромом хронической усталости страдают 3,3 миллиона американцев. Эксперты отмечают, что синдром хронической усталости — это больше, чем просто усталость.

Примечательно, что это число является первой национальной оценкой того, сколько американцев страдают этим заболеванием. CDC делится результатами и отмечает, что это больше, чем предполагали предыдущие исследования, сообщает Associated Press.

На сегодняшний день юридически подтвержденными жертвами "Синдрома кароши" стали около 30 тысяч рабочих и служащих во всем мире.

Угрожает ли он Украине? Об этом мы беседуем с младшим научным сотрудником лаборатории физиологии умственного труда Института медицины труда АМН Украины Константином Апыхтиным.

Правило трех восьмерок

Сотрудники лаборатории физиологии умственного труда уже более сорока лет изучают параметры работоспособности человека и влияние на них различных негативных факторов, среди которых — неправильный режим труда и отдыха.

— Если на государственных, бюджетных предприятиях условия труда обычно достаточно четко регламентированы, то частные фирмы на Украине, чаще всего использующие отношения самозанятости, большей частью не заинтересованы в улучшении здоровья работников путем рационализации режима труда, — считает Константин Апыхтин. — Поэтому там уже стала обычной практикой сверхурочная работа, к тому же возросла и ее интенсивность. Уже на собеседовании потенциального соискателя нацеливают на ненормированный рабочий день. Попробуйте ответить интервьюеру, что вы собираетесь приходить на работу к девяти часам и уходить в пять, и ваши шансы на занятость будут сведены к нулю. Вам сразу дадут от ворот поворот. В условиях современной глобализации экономической жизни стало нормой заставлять персонал работать в любое время дня и ночи в связи с «производственной необходимостью».

Изучая производственные отношения в частных фирмах, мы заметили, что здесь у сотрудников при более высокой оплате, нежели в бюджетных учреждениях, гораздо выше уровень тревожности. Они не чувствуют себя социально защищенными и очень боятся потерять свое место. Утрата работы для многих равносильна опусканию на «экономическое дно», вытеснению в маргинальные слои общества. Поэтому они не ставят под сомнение распоряжения начальства и готовы трудиться на износ, даже если это представляет угрозу для их здоровья. Особенно настораживает то, что в случае заболевания или травмы многие все равно выходят на работу. Страх потерять должность постоянно удерживает приблизительно одного из пяти служащих от использования ежегодного отпуска. «Отказники» во многих случаях опасаются, что после возвращения из него застанут кого-то другого на своем рабочем месте, или боятся, что во время их отсутствия случится какое-то ЧП.

В последнее время нас убеждают, что работа на износ — это норма для преуспевающих в жизни людей. Рано или поздно она обязательно приведет нас к успеху, карьерному и личностному росту. На самом же деле все обстоит с точностью до наоборот. Следует запомнить «правило трех восьмерок»: не менее 8 часов в сутки должны приходиться на сон, столько же — на работу и оставшиеся 8 — на отдых, общение с близкими, домашние заботы. Если же это соотношение постоянно нарушается, организм начинает давать сбои. В результате работоспособность падает, и под угрозой нередко оказывается не только карьера, но и сама жизнь.

В Китае более полумиллиона человек ежегодно умирают от переутомления.

В Китае 600 тысяч человек в год умирает от переутомления на работе. Социологи КНР подсчитали, что ежегодно в Китае от напряженного труда сверх установленных законом норм погибает население целого крупного города.

Согласно подсчетам Школы экономики труда в Пекинском университете, более половины трудоспособного населения Китая остается на работе сверх установленного законом времени более чем на два часа.

В китайском обществе рабочий-"трудоголик" становится практически нормой. Именно поэтому смертность от физического истощения на работе необычайно высока. В стране в день от болезней, связанных с переутомлением, умирает около 1,6 тысяч человек.

Если бы такой уровень смертности от переутомления был в России, то от чересчур тяжелой работы в год умирало более 60 тыс. россиян, что почти в два раза больше, чем в результате ДТП. Впрочем, одним из секретов китайского экономического чуда, а также экономических успехов Южной Кореи и Японии всегда являлся тяжелый и изнурительный труд.

Сотрудник китайского банковского регулятора Ли Цзяньхуа буквально заработался до смерти. Как говорится в некрологе, опубликованном его нанимателем, после 26 лет "беззаветного служения партии и народу" 48-летний служащий скончался, пытаясь закончить отчет до начала рабочего дня.

Переутомление на работе приняло в Китае масштабы эпидемии, о нем пишет государственная пресса и говорят в социальных сетях. Сервис коротких сообщений Sina Weibo переполнен жалобами на переутомление и разговорами о тех, кто умер из-за перегрузок: 24-летнем младшем сотруднике Ogilvy Public Relations Worldwide Inc., 25-летней девушке-аудиторе из PricewaterhouseCoopers LLP; одном из главных разработчиков китайского истребителя нового поколения из государственной AVIC Shenyang Aircraft Corp.

"Какой смысл в сверхурочной работе, которая может тебя угробить?" - вопрошает один из пользователей сети Weibo, жалуясь на своего босса, который требует от подчиненных проводить на работе как можно больше времени.

Рост смертности наблюдается в то время, когда китайские служащие набирают силу: работоспособное население, которое может требовать роста зарплат, сокращается, а заводские рабочие постоянно выходят на забастовки. "Белые воротнички" этого пока не осознали: в обмен на зарплату, которая уже на начальных позициях вдвое превышает жалование рабочего, они готовы часами задерживаться в офисе по окончании восьмичасового рабочего дня, часто в нарушение китайского трудового законодательства, отмечает Джеффри Кротолл, представитель гонконгской China Labour Bulletin, которая занимается защитой трудовых прав.

В мире от синдрома хронической усталости могут страдать 80% человек

Биологи установили, что синдром хронической усталости (СХУ) – это реальное заболевание, которое может возникнуть у 70-80% населения планеты.

Ранее недуг не определялся отдельным диагнозом, а его симптомы приписывали к обычному перенапряжению, вегетососудистой дистонии или даже некой воображаемой болезни. Официально синдрому дали название только в 1984 году после повальных жалоб жителей американского штата Невада.

Недавно специалисты определили, что в крови заболевших присутствует вирус Эпштейна-Барра, который может инфицировать различные типы клеток, включая B-клетки иммунной системы и эпителиальные клетки слизистых оболочек. По словам исследователей, он выявляется в организмах 70-80% людей.

СХУ проявляется как физическое утомление, которое не проходит даже после отдыха. Первый и главный симптом – отсутствие радости в жизни. У больных отмечаются частые спазмы и бессонница. Заболевание нерёдко проявляется, когда человек трудится на нелюбимой работе, сообщает издание NEWS.ru.

Люди, которые постоянно чувствуют усталость, на самом деле заражены особым вирусом. Образ жизни тут совершенно не причём, установили сотрудники одного из институтов в штате Невада.

Инфекция животного происхождения, но часто поражает и человека. В мире от этого недуга страдает по меньшей мере 17 миллионов человек. Прежде хроническую усталость списывали на переутомление или проблемы с психикой.

Теперь доказано, что это вирусное заболевание, которое нужно лечить. Ведь неизбывные апатия и бессилие ослабляют иммунитет и ведут к самым серьёзным последствиям для здоровья.

https://www.pnp.ru/social/kto-bolshe-vsekh-ustaet-na-rabote.html

Синдром внезапной смерти взрослых

Не так давно специалисты в области здравоохранения открыли новый, неизвестный ранее синдром внезапной смерти взрослых – SADS (Sudden arrhythmic death syndrome). Данный синдром описывается как внезапная смерть человека молодого или среднего возраста от самопроизвольной остановки сердца. Данное явление ещё до конца не изучено, тем не менее, уже известны группы риска и первые симптомы, предшествующие SADS.

Синдром внезапной смерти взрослых характеризуется остановкой сердца без видимых на то причин. Человек может вести здоровый образ жизни – заниматься спортом, не употреблять наркотики и алкоголь, придерживаться принципов правильного питания, но всë равно стать жертвой этого синдрома.

При посмертном вскрытии умершего от SADS не обнаруживается никаких аномалий или повреждений сердца, как, например, при сердечном приступе, возникающем при закупоривании артерий. Сердце будто просто перестаëт работать.

Основная группа риска SADS – мужчины и женщины 30 – 40 лет, много работающие. Особенно часто синдром встречается у заражённых ранее коронавирусной инфекцией. Также в группе риска находятся те люди, кровные родственники которых так же умирали преждевременно от самопроизвольной остановки сердца.

При этом врачи отмечают, что к SADS не могут привести вредные привычки, которые обычно становятся причинами инфарктов и инсультов. Напротив, погибают от синдрома чаще те, смерть которых вовсе не предполагалась ввиду их крепкого здоровья.

Несмотря на неизученность синдрома, медицинское сообщество уже выделило некоторые первые симптомы, предшествующие SADS.

У лиц, умерших от внезапной остановки сердца, незадолго до смерти отмечались такие состояния, как: обморок, судороги в конечностях, аритмия, тахикардия, беспричинная одышка даже в состоянии покоя.

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Итак, "Синдром кароши" - внезапная смерть на рабочем месте, вызванная усталостью и переутомлением.

1. Все жертвы были людьми среднего возраста, погибшими от внезапного сердечного приступа или мозгового кровоизлияния;

2. Все с энтузиазмом занимались своей работой и поэтому игнорировали нормальный режим работы и отдыха и не прислушивались к рекомендациям врачей;

3. Непосредственно перед приступом рабочая нагрузка постепенно возрастала, и прогрессивно накапливалось утомление, тогда как имеющиеся заболевания (артериальная гипертензия и атеросклероз) постепенно усугублялись.

Встречается у 0,5% или 1,6%, а по некоторым данным - у 7% трудоспособного населения.

«Хроническая усталость» - это промежуточное состояние между здоровьем и «синдромом хронической усталости». При СХУ резко снижается толерантность к физическим нагрузкам, снижается общая физическая активность и социальная адаптация. Этиология СХУ многофакторна. Для его возникновения особую важность имеет проблема переработки рабочих часов.

«Три четверти миллиона человек ежегодно умирают от переутомления. Те, кто работает более 55 часов, имеют более высокий риск сердечных приступов и инсультов». Эти впечатляющие цифры приводятся в исследовании, сделанном по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

Порядка 90% сотрудников, по данным социологического опроса, проведенного в России в 2021 году, сообщили, что им приходится работать сверхурочно. Причем каждый четвертый перерабатывает более чем на 10 часов в неделю.

Но это касается тех, кто имеет трудовые отношения и контракт, в котором оговариваются условия труда согласно Трудовому кодексу.

Для платформенных занятых и самозанятых нет ничего.

Большинство занятых на платформах и самозанятых - вообще мигранты, то есть не имеют никаких медицинских страховок. Естественно, никто не проводит им никаких диспансеризаций и обследований. Пока лишь вяло идет дискуссия, что неплохо бы как-то организовать для них добровольное медицинское страхование.

Из 109 случаев со смертельным исходом, расследованных Гострудинспекцией в 2022 году, в 53 причиной трагедий стали не производственные травмы, а проблемы со здоровьем работников. Преимущественно это мужчины трудоспособного возраста.

Но самозанятых это вообще не касается.

Пожалуй, некоторым исключением являются агрегаторы такси, характер труда в которых заставляет заботиться не тролько о здоровье персонала, но и о безопасности движения. Естественно, водитель в состоянии хронической усталости - источник риска. Но пока ничего не известно о медицинских осмотрах водителей перед выходом в смену. Напомню, в СССР водитель такси не мог выехать из таксопарка, пока ему не измерят давленние и не зафиксируют, что оно в пределах нормы...

Но в маркетплейсах, на складах, пунктах сортировки и пунктах выдачи нет никакого риска для клиентов, а состояние здоровья самозанятого - это проблема самозанятого.

Это сотни тысяч или даже миллионы людей, которые подвергшаются риску войти в число умерших от синдрома "кароши" или СХУ.